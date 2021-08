Doncic veut réaliser son pronostic : être MVP cette année

Après des mois de grande incertitude, les Mavericks retrouvent le sourire. Le voyage en Slovénie a payé. Aucun autre résultat n’était attendu, mais rien ne devait être laissé au hasard. Luka Doncic, en échange de 207 millions de dollars, pourrait continuer au Texas pendant cinq saisons supplémentaires. L’objectif est atteint, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Avec l’ancien du Real Madrid, la franchise veut aspirer à tout. Quand ils regardent Doncic, ils voient Dirk Nowitzki et le ring 2011. Ils voient le bon joueur pour prendre le relais de l’ère la plus fructueuse de l’équipe. Ce ne sera pas facile, mais le pari est ferme et, pour l’instant, porteur d’espoir. Au cours de ses trois premières saisons, Doncic a déjà été deux fois All Star et, au cours de ses débuts, a été Rookie of the Year. Son impact a été immédiat. De 24 victoires et 58 défaites en saison régulière, il est passé à un record de 33-49 et, immédiatement, Dallas a commencé à s’installer en séries éliminatoires. Là, ça a été les deux dernières saisons après trois autres de vide. Inattendu? Prévisible? Pour Luka, le deuxième.

Le joueur slovène a tout prédit avant d’atterrir dans la meilleure ligue du monde. Dans une vidéo pour Bleacher Report, Doncic a dessiné le scénario de sa carrière en compétition américaine et, jusqu’à présent, a atteint tous les objectifs. Du moins sur le plan sportif. Pour sa première année, elle s’est fixé pour objectif d’être ROY. Compliment. Pour le second, être All Star, avoir été All NBA et jouer les playoffs. Compliment. Pour le troisième, il y a eu une pause et pour le quatrième, celui qui débutera la saison prochaine, son pronostic était, ni plus ni moins, d’être MVP. Il est dedans. Du moins, cela indique les premières prédictions à cet égard. BR, quant à lui, place le Slovène comme principal candidat devant (dans cet ordre) de Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et Trae Young. Il en va de même lorsque les paris Odds Shark, Draftkings Nation, The Game Day ou Sports Illustrated sont revus, mais avec des poursuivants différents.

Ce n’est pas une nouveauté. À sa deuxième saison en championnat, Doncic s’est déjà classé quatrième dans le vote pour le MVP du tournoi. Devant, James Harden, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, qui ont répété le prix. La saison dernière, de même, il a perdu deux positions, restant à la sixième place. Il repart, comme pour la prochaine campagne, avec l’affiche favorite ; mais les mauvaises passes des Mavericks, venus signer une séquence de seulement deux victoires en onze matchs, l’ont pénalisé. Maintenant, la franchise et Luka lui-même ont l’intention que ce soit une année différente. Depuis la défaite face aux Los Angeles Clippers au premier tour de la finale, le mot d’ordre est clair : construire un projet gagnant autour du Slovène, car il est déjà là pour gagner. Être MVP. Des pièces intéressantes sont arrivées pour elle et, sous la nouvelle baguette de Jason Kidd, elle cherchera à franchir une nouvelle étape parmi les candidats sérieux pour le ring.

Bien sûr, dans ses pronostics, Doncic a la gloire réservée pour sa cinquième saison. Celui que, avec le nouveau contrat, les Mavericks ont obtenu. S’il n’avait pas signé, dans ce parcours, Doncic serait devenu un agent libre restreint, avec tout ce que cela implique. Maintenant, il pourrait être à égalité avec les Mavs jusqu’à 27 ans, s’il n’y a pas d’autre prolongation. Le championnat, cependant, n’est pas la seule chose qu’il a mentionnée pour cette fois. Dans ses prévisions, la base incluait également d’autres objectifs qui vont au-delà des simples résultats. Pour son premier stage, curieusement, il anticipait un dunk sur Kristaps Porzingis, alors joueur des New York Knicks et désormais coéquipier à Dallas. Démarrage d’entreprise à Ljubljana, lancement de sa propre marque de baskets, apparition dans un clip vidéo de Drake… Tous étaient, à l’époque, des buts que, plus ou moins sérieusement, Luka haussait. Dans le domaine strictement basket-ball, tous ont été remplis. L’un après l’autre. Dans sa main, il reste à continuer la séquence. Les paris sont de votre côté.