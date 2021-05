Doncic veut tout pour l’été: pré-olympique et “ éliminatoires ”

Dans le cas où les Mavericks surmontent le premier tour des playoffs, qui débutera ce samedi 22 mai à 22h30 (fuseau horaire du continent espagnol), il y a un problème qui a déjà survolé la franchise mais qui serait accentué. avec la nouvelle situation. Luka Doncic veut tout. L’objectif du génie de Ljubljana est d’être avec son équipe nationale, actuelle championne de l’EuroBasket, dans la pré-olympique qui donne lieu aux Jeux de Tokyo, qui ouvrira juste après la fin de cette saison NBA, le 23 juillet. Et les dates ne s’additionnent pas.

Dans une interview sur The Hang Zone (The Ticket), Doncic a clairement indiqué son intention de soutenir la Slovénie par sa présence.

Aller aux Jeux Olympiques serait un autre ajout qui, en raison de la charge de cette saison, aiderait peu à la capacité physique du joueur pour ce tournoi et pour la saison suivante, avec un risque de blessure plus élevé que d’habitude. Mais ce serait une autre histoire. Pour cela, son équipe devrait se qualifier. Et les tournois précédents, répartis en quatre sites, s’inscrivent dans la partie du calendrier destinée aux playoffs NBA. À Kaunas Il y aura la Lituanie, la Corée du Sud et le Venezuela d’une part et la Pologne, la Slovénie et l’Angola d’autre part, ne laissant qu’une seule équipe avec un billet pour Tokyo. Du 29 juin au 4 juillet, cette opportunité sera mise en œuvre.

Les Mavs avoir dans le Tondeuses à leur première pierre de touche au cinquième rang dans l’Ouest. Aux dates de Pré-olympique la ligue nord-américaine sera aux derniers matchs du tableau par conférence, pas encore aux finales.

Que Dallas avance ou non aussi loin, il est peu probable que les Texans autorisent Luka Doncic à accompagner leur équipe nationale. Mais, être la star incontestée et connaître le désir de contribuer à son équipe nationale après le succès obtenu en 2017, être dû aux éliminatoires et à l’équipe qui le paie peut signifier un coup moral et une tension pour un Doncic qui voit, bien qu’il n’ait que 22 ans, une occasion en or de se voir comme un leader également aux Jeux Olympiques.

