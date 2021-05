Doncic : “Vous ne pouvez pas gagner tous les matchs, n’est-ce pas ?”

Luka Doncic est revenu donner un grand récital de basket mais les Dallas Mavericks sont tombés face aux Los Angeles Clippers (108-118), une défaite que le Slovène a demandé de mettre de côté pour

se concentrer sur le prochain match de cette série qu’ils dominent 2-1. « Vous ne pouvez pas gagner tous les matchs, non ? », a ironisé la base en conférence de presse après le duel.

Doncic a caressé le triple-double avec 44 points (15 sur 28 tirs, 7 sur 13 à 3 points), 9 rebonds et 9 passes décisives. Mais en face il a rencontré la meilleure version des stars des Clippers : Kawhi Leonard avait 36 ​​points (13 sur 17 au tir) et 8 rebonds tandis que Paul George avait 29 points (11 sur 18) et 7 rebonds. En ce sens, Doncic a demandé “d’oublier ce match et de penser au prochain”, qui se jouera également dimanche à Dallas (USA).

Pendant une grande partie de la réunion, le Slovène a été vu avec inconfort dans la partie entre le cou et l’épaule, mais après l’accident, il a dit qu’il ne s’agissait que d’une crevaison. “Je pense que ça ira mieux”, a-t-il assuré.

Le soutien “incroyable” du public

Kristaps Porzingis n’a pas passé une bonne soirée pour escorter Doncic et n’a obtenu que 9 points (3 sur 10 au tir), 3 rebonds et 4 passes décisives. Cependant, le centre letton s’est démarqué après le match l’ambiance “incroyable” qui a été vécue à l’American Airlines Center de Dallas, où 17 705 personnes ont assisté au stade dans une image rappelant l’atmosphère des éliminatoires d’avant la pandémie. “J’ai été un peu surpris quand nous sommes entrés pour nous échauffer. Il y avait un bruit que je pense que je n’avais pas entendu dans ma vie” a-t-il souligné. ” Je ne savais pas s’ils l’avaient mis sur les haut-parleurs du pavillon pour le faire sonner plus fort parce que la vérité est que c’était très fort. Et tout au long du jeu aussi. N’importe quel jeu, n’importe quel arrêt de la défense, tout le monde s’est levé et a applaudi. La vérité est que le soutien ici en séries éliminatoires est spectaculaire », a-t-il ajouté.