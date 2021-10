Donda est officiellement celui de Kanye West album le plus rapide pour atteindre un milliard de flux sur Spotify, selon les nouvelles statistiques de Chart Data.

Donda est arrivé au milieu d’un déploiement d’album qui a fait la une des journaux, qui comprenait de nombreux invités de haut niveau (et certains controversés).

« West est toujours l’une des stars de la pop les plus influentes du siècle, mais le spectacle multidisciplinaire est désormais son objectif plus que la musique, et il n’est pas la vedette de son 10e album », écrit le New York Times.

Après la sortie de l’album uniquement en numérique le 29 août, Donda a pris la première place avec 20 000 ventes dans les charts. 91 % de sa semaine, un total concerne des ventes équivalentes en streaming, les 9 % restants étant des téléchargements. Au total, Donda a sécurisé 33,4 millions de flux sur ses 27 pistes.

Donda, du nom de la défunte mère de Kanye, est devenu son troisième record au Royaume-Uni, après celui de 2007 L’obtention du diplôme et 2013 Yeezus.

Donda est l’album le plus long à figurer en tête du classement de cette décennie, avec 27 chansons et près de 109 minutes. Dans d’autres nouvelles de Kanye, il a récemment annoncé que il a officiellement changé son nom légal en Ye.

Le mois dernier, il a été annoncé que Jeen-yuhs, le nouveau documentaire sur Kanye West, sera présenté en première sur Netflix en 2022, traçant son cheminement de carrière jusqu’à devenir une superstar mondiale.

Le documentaire en «trois actes» a été annoncé samedi 25 septembre lors de l’événement en direct TUDUM de la plate-forme de streaming, qui a présenté en avant-première des films et des émissions de télévision qui seront diffusés dans les mois à venir.

Jeen-yuhs a été co-réalisé par Coodie Simmons et Chike Ozah – connu sous le nom de Coodie and Chike – et suit West pendant 21 ans. Le documentaire montre le rappeur à ses débuts essayant de percer et continue alors qu’il devient une icône du hip-hop et un homme d’affaires prospère.

Le mois dernier, « Ye a également publié le visuel de « 24 », l’une des nombreuses coupes remarquables de Donda. La vidéo présente des images religieuses et des séquences de concert filtrées à travers un cadre recadré.

Le 2 septembre, Kanye West a partagé le clip intense de l’album coupé « Venir à la vie. » Le clip de « Come To Life » met en vedette West et présente également des apparitions de Kim Kardashian. Dans le visuel, la voix du rappeur se déverse sur la vue d’une réplique de sa maison d’enfance avant de clignoter pour West assis seul dans une pièce avant que tout le décor ne s’enflamme, lui-même inclus. À un autre moment, un Kardashian voilé se déplace lentement sur un sol au design complexe juxtaposé à d’autres participants se déplaçant dans la direction opposée drapés de robes noires.

