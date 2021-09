“Donda” de Kanye West fait ses débuts à la première place du classement des albums britanniques

Alors que certains des plus grands noms de la musique se disputent la suprématie des charts, Kanye West’Le dixième album studio de Donda a atterri à la première place du classement officiel des albums britanniques.

Après la sortie numérique de l’album le 29 août, Donda prend la première place avec 20 000 ventes de graphiques. 91 % de sa semaine, un total concerne des ventes équivalentes en streaming, les 9 % restants étant des téléchargements. Au total, Donda a sécurisé 33,4 millions de flux sur ses 27 pistes.

Donda – du nom de la défunte mère de Kanye – est maintenant son troisième record n ​​° 1 au Royaume-Uni, après celui de 2007 L’obtention du diplôme et 2013 Yeezus.

Le disque a également dépassé les charts ARIA d’Australie au n ° 1 et plus de la moitié des 27 titres de l’album ont atterri sur l’ARIA Singles Chart.

Donda est arrivée au milieu d’un lancement d’album qui a fait la une des journaux, qui comprenait de nombreux invités de haut niveau (et certains controversés).

« West est toujours l’une des stars de la pop les plus influentes du siècle, mais le spectacle multidisciplinaire est désormais son objectif plus que la musique, et il n’est pas la vedette de son propre 10e album », écrit le New York Times.

Maintenant avec l’arrivée de l’album très attendu de Drake, Garçon amoureux certifié, la bataille pour le n°1 va s’intensifier.

Pendant ce temps, dans les charts britanniques, l’auteure-compositrice-interprète en plein essor Maisie Peters est au n ° 2 avec son premier album You Signed Up For This, tandis que la tête des charts de la semaine dernière, Sour d’Olivia Rodrigo, tombe au n ° 3.

Le groupe de synth-pop écossais Chvrches se maintient au n°4 avec son quatrième album Screen Violence, et Halsey complète le Top 5 avec son quatrième album, If I Can’t Have Love I Want Power, qui était également le plus vendu au Royaume-Uni. album en vinyle cette semaine.

Ailleurs, ABBA’s Gold – Greatest Hits se rapproche d’une position dans le Top 10 – en hausse de deux places pour atteindre le n ° 12 – à la suite de la grande nouvelle de leur Nouvel album Voyage et concert virtuel.

Plus bas dans le classement, le coffret des Beach Boys Feel Flows: The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971 entre au 19e rang.

Achetez ou diffusez Donda, maintenant.