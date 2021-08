‘Donda’ est là, et Kanye West a battu un autre record sur Apple Music avec les flux du premier jour

Après trois soirées d’écoute en direct de Donda sur Apple Music et Kanye West battant plusieurs records de diffusion en direct sur la plate-forme, l’artiste a maintenant battu le record d’Apple Music en 2021 avec 60 millions de diffusions américaines le premier jour.

Tel que rapporté par Billboard, le 10e album studio de Kanye West, Donda, a attiré plus de 60 millions de streams aux États-Unis au cours de ses 24 premières heures sur Apple Music après sa sortie dimanche.

Ces chiffres font de Donda Apple Music le troisième album le plus diffusé de tous les temps au cours des 24 premières heures de sa sortie, et il a établi un nouveau record en dépassant le palmarès des meilleurs albums d’Apple Music dans 152 pays au cours de cette période.

Selon le magazine, West est également devenu l’artiste le plus écouté d’Apple Music et a pris 19 des 20 premières places du classement des 100 meilleures chansons mondiales du service de streaming.

La façon dont le chanteur a promu l’album en partenariat avec Apple Music était très Kanye West. Dans l’un des flux, par exemple, les gens ont pu voir l’artiste enregistrer des voix pour l’album mais sans aucun son.

Non seulement cela, les téléspectateurs ont pu voir Kanye s’entraîner, manger du Chick-Fil-A et bien plus encore. Une poignée de rappeurs et d’artistes notables sont également apparus sur la diffusion en direct, dont Chance the Rapper, Vic Mensa et Lil Yachty.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’écouter Donda, vous pouvez le diffuser sur Apple Music ici.

