‘Donda’, Kanye West et l’étrange révisionnisme de sa célébrité

Je comprends pourquoi certains fans défendent maintenant Kanye West plus vigoureusement que jamais. Il fait constamment la pire musique de sa carrière, mais au cours de la dernière décennie, il a également mené une rébellion spectaculaire dans la célébrité et la musique populaire américaines.

Kanye sort sa musique et sa mode avec la plus grande conviction. Sa suffisance vous sert, pas lui ; sa suffisance le tue mais vous permet d’assister à l’auto-immolation la plus fastueuse que vous ayez jamais vue. Pour le prochain lancement de l’album de Taylor Swift, elle tournera une publicité Starbucks et l’appellera un jour. Jay-Z ne sortira même pas du lit. Kanye donne comme personne d’autre ne donne. Sa rébellion est beaucoup plus intéressante et excitante, sinon beaucoup plus ennuyeuse, que ce que Drake prépare cette semaine. C’est un réveil spirituel, nominalement à propos de Christ, mais en réalité à propos de « les fous, les marginaux, les rebelles, les fauteurs de troubles ». Kanye en a toujours été un lui-même, assez audacieux pour se produire avec une passion maximale et une exposition maximale dans un paysage aussi ennuyeux et étouffant. Pendant ce temps, ses détracteurs sont devenus en quelque sorte plus colériques et moralisateurs que lui. Alors j’ai envie de le défendre contre les nombreux couteaux pour Donda, vraiment. Pour des raisons très différentes, les fans de Kanye comme ses détracteurs ont vécu ces dernières années comme une trahison.

Qu’est-ce qui a vraiment changé au cours des deux dernières décennies de Kanye West ? Il y a une sexualité amère et un christianisme à contrecœur partout dans The College Dropout. Il y a une soif de prestige partout dans Late Registration, coproduit avec le compositeur hollywoodien Jon Brion. Il y a un chagrin radicalisé partout dans les années 808 et Heartbreak, et il y a une méchanceté fière partout dans My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pourtant, son héroïsme brut frappe maintenant de nombreux auditeurs comme un antagonisme. Pourquoi maintenant? Était-ce vraiment juste Donald Trump ? Kanye a toujours été un fanatique, menant toute une vie une série de débats esthétiques mis en scène pour la plupart dans son propre esprit. Ses fans et ses critiques écrivent des tas sur des tas de psychanalyse pop dédiée à lui donner un sens. Bien sûr, nous pouvons distinguer ses phases musicales, vestimentaires et politiques; mais depuis près de 18 ans depuis The College Dropout, vous avez bien plus changé que lui.

Il est toujours à balancer entre deux modes : prouvable juste et totalement fourbe. Il a éclaté avec un single à succès sur le fait qu’il n’est pas autorisé à faire une chanson sur Jésus et maintenant il accuse Universal Music Group de censure pour… avoir sorti son album. Kanye a toujours eu tort et ridicule exactement de cette façon. Le consensus du millénaire a toujours été un peu trop crédule et idéologique à propos du gars – c’était juste beaucoup plus positif. Cela l’appelait un génie et un messie de l’histoire mondiale jusqu’à ce que, pour certains Noirs, il le traite de coon.

Kanye soutenant Trump si vocalement a brisé tant de cœurs et de cerveaux, mais Kanye épuise son propre fandom depuis un certain temps maintenant, à commencer par ses longues et pathétiques diatribes sur les maisons de couture lors de la promo de Yeezus. Il ne vous suffisait pas d’être fan de sa musique depuis toujours. Vous deviez devenir un partisan quasi politique de sa croisade multidisciplinaire, définie par des bœufs étranges et une mendicité éhontée. C’était beaucoup demander. À ce jour, je ne pouvais pas sortir Hedi Slimane d’une file de police. Je ne laisserais pas Virgil Abloh habiller mon chien. J’adore Yeezus, mais Kanye n’était pas sur le point de me faire acheter des chaussures d’infirmière et des blouses en détresse pour 2 000 $. Pour une figure aussi hétérodoxe, Kanye semblait vraiment désireux de me faire considérer son marchandage avec Yves Saint Laurent et Nike comme une lutte pour les droits civiques. Pourtant, Kanye imaginait un nouveau style provocateur de célébrité pop à l’ère numérique, différent des mesures radio standard mais plutôt réussi à ses propres termes. Depuis Yeezus, il a engendré son propre univers musical massif et autosuffisant.

Je me sentirais un peu ridicule de décrire la campagne de marketing pour un album pop comme du grand art. Mais il est clair que Kanye prend ces déploiements post-Yeezus très au sérieux. Cette fois-ci, il a construit une maison de trois chambres au milieu de Soldier Field ; il est monté à un plafond d’arène de 300 pieds de haut sur un fil à Atlanta. Il ne plaisante pas. Je suis clairement destiné à « apprécier » ces déploiements autant que j’apprécierais la musique. Kanye ne “finit pas son album”. Il est performant. Je veux toujours lui donner du crédit, à un certain niveau, pour son acharnement à le faire. Il y a un vrai risque et de la générosité dans ce shtick. La célébrité est la grande toile américaine, et Kanye fait un grand gâchis de cette toile. L’industrie musicale et ses sponsors sabotent les artistes, et Kanye tourne en dérision ces arrangements commerciaux. Il fait des bêtises. C’est le travail d’un rappeur, hein ? C’est la garantie de remboursement de Kanye.

Mais soyons clairs : pour chaque escalade de sa célébrité, l’écriture de chansons de Kanye souffre. Les albums de Kanye parlent de plus en plus de sa renommée et de ses mécontentements, et cela devient sa seule idée sur quoi que ce soit. C’est tellement intéressant après tant d’albums sur les mêmes vices et griefs, dans des paroles de plus en plus désorganisées, sur des rythmes de pire en pire. Les fans et les critiques doivent avoir une conversation à cœur ouvert les uns avec les autres. Aimez-vous/détestez-vous Kanye le musicien ou aimez-vous/détestez-vous Kanye la célébrité ? Les chansons ou le processus ? Donda, en tant que musique, allait-elle jamais vaincre l’intrigue en regardant ce cinglé faire son lit en résidence dans un stade de football?

À un moment donné au cours de la dernière décennie – quand, exactement, cela dépend de vos goûts et de votre patience – Kanye West a cessé de gagner votre admiration avec sa musique et a commencé à l’exiger avec tout sauf. C’est le vrai changement, et c’est ce qui est si difficile à regarder et à entendre dans cette dernière phase : le désespoir criant de loyauté, à la limite de la fidélité. Même là, je veux donner du crédit à Kanye, pour avoir dramatisé un désir profond. Nous avons tous besoin d’amour, nous recherchons tous la validation et nous devenons tous un peu plus sombres lorsque nous en sommes privés. Mais putain. Je ne peux lui attribuer que le mérite de la pire musique de sa carrière, malgré ses nombreux autres passe-temps et expositions.

