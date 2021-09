Donkey Van Rankin prouve qu’il était plus galant que Luis Miguel

Jorge Van Rankin comment tout le monde le connaît Âne Van Rankin Il est l’un des personnages les plus intéressants du milieu de l’émission et bien plus encore depuis que nous avons appris son amitié avec Luis Miguel, ainsi qu’une longue carrière devant les caméras et les micros, comme son émission à succès El calabozo où sa renommée a décollé.

Cependant, lorsque vous regardez le Série Luis Miguel beaucoup se sont demandé s’il y apparaissait vraiment car beaucoup ont donné que l’âne était un Prince au niveau de ‘Le Soleil du Mexique’.

Rappelons-nous qu’il y a des mois, il participait aujourd’hui en tant qu’hôte de l’émission matinale de Televisa avec Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raul Araiza et d’autres personnages importants de la télévision.

C’est pourquoi là, au milieu des programmes, il posait des questions sur la amitié il a eu avec le chanteur à succès entre les années 80 et 90 quand ils ont passé beaucoup de temps ensemble.

Aujourd’hui, nous aborderons une vidéo dans laquelle nous pouvons voir comment était ce célèbre pilote quand il était jeune, beaucoup pensaient que rien ne lui importait. Luis Miguel, Roberto Palazuelos et Miguel AlemánCependant, le clip pourrait réfuter cette situation.

El ‘Burro’ Van Rankin et Luis Miguel ensemble dans leur jeunesse.

C’est ainsi que tout semble indiquer que l’âne était un galant, il avait beaucoup de liens avec les femmes et les invitait à des soirées organisées par ses amis et bien sûr le fils de Luisito Rey.

En fait, beaucoup de filles le cherchaient, on pourrait donc dire qu’il était presque le même ou même plus galant que Luis Miguel.

En fait, dans la vidéo, nous pouvons voir qu’elle était en fait assez belle à son époque, ainsi qu’il a toujours été très gentil et face à cela, peut-être que Luis Miguel ne pouvait pas lutter car ils ont des personnalités assez différentes.

Qui aurait pensé qu’El Burro allait être à un si haut niveau, jugez-le par vous-même dans cette vidéo que nous vous présentons, que pensez-vous de Jorge El Burro Van Rankin dans sa jeunesse ?