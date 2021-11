Donna D’Errico, ancienne de « Baywatch », dit qu’elle ne sait toujours pas nager: « Je ne peux même pas marcher sur l’eau »

Donna D’Errico était prête à faire sensation pour son audition « Baywatch » – sauf que l’actrice n’a pas reçu de mémo important.

« La seule chose que je devais faire était de passer un test de natation », a déclaré l’actrice à Fox News. « Sauf que je ne savais pas nager. J’avais une sérieuse phobie de l’eau. Je ne pouvais même pas marcher sur l’eau. Le [‘Baywatch’ swim coach] m’a demandé, ‘Tu sais nager, n’est-ce pas ?’ J’ai dit : ‘Bien sûr !’ J’ai menti. »

La star a rappelé comment son test s’était déroulé à la piscine du YMCA située à Pacific Palisades en Californie. La starlette a déclaré qu’elle était déterminée à devenir l’un des sauveteurs convoités de la série. D’Errico, cependant, n’avait aucune idée de la façon dont elle allait convaincre tout un équipage qu’elle pourrait faire un plongeon – ou trois – avec facilité.

« Vous pouvez faire partie de l’émission la plus regardée au monde », a déclaré le joueur de 53 ans. « C’était l’opportunité d’une vie. Et me voici, sachant très bien que je ne sais pas nager. Tout était censé être des trucs de base, rien de technique. faire?’ Je me suis quand même présenté à 5 heures du matin, on m’a dit : « Entrez dans la piscine, faites quelques longueurs pour vous réchauffer. » Ici, je me tiens au bord comme un enfant terrifié. Et il me dit : ‘Donna, qu’est-ce que tu fais ?’ Allez faire quelques tours. Il gèle là-dedans. Je ne pouvais pas lâcher prise. J’allais couler. Et finalement, il m’a dit : ‘Donna, sors de la piscine. Tu ne sais pas nager.' »

« Ma première réaction a été : ‘Allez-vous le dire aux producteurs ?' », a ri D’Errico. « Et il me dit : ‘Eh bien, oui, bien sûr, je vais leur dire que tu ne sais pas nager. C’est une émission sur les sauveteurs !’ J’étais tellement contrarié parce que je ne voulais pas rater ça. Alors j’ai pris des cours de natation avec leur gars principal cinq fois par semaine à cinq heures du matin sur cette piscine. J’ai fait ce trajet tous les matins. Et j’ai eu un petit garçon à l’époque. Ils m’ont donné des palmes, ce qui m’a permis de nager et de nager plus facilement. »

Des semaines plus tard, D’Errico a subi un autre test de natation – et elle a de nouveau échoué. Elle a pris plus de leçons et a à peine réussi l’examen suivant. Mais cela n’avait pas d’importance – elle l’a fait. Et D’Errico a continué à jouer dans la série en tant que Donna Marco de 1996 à 1998.

« À ce jour, je ne sais toujours pas nager », a-t-elle admis. « Je suis terrifié par l’eau. Je ne peux même pas faire du surplace. Il y a une scène, et je pense que c’est la seule, où mon personnage était dans l’eau pour faire un sauvetage. Et je suis presque sûr que j’ai failli me noyer en essayant pour le faire. Je suis censé sauver un garçon et vous pouvez voir mes lèvres dire le mot f essayant de nager dans cette piscine. C’est une chose quand vous avez vos palmes, mais c’en est une autre quand vous ne les avez pas. Vous ne savez pas vraiment nager et vous êtes terrifié. Je suis presque sûr qu’ils ne m’ont plus jamais obligé à faire un autre sauvetage. Mais si vous recherchez cet épisode, je suis presque sûr que vous pouvez voir ma bouche dire le mot f ! »

Malgré son accident aquatique, D’Errico a insisté sur le fait qu’elle aimait faire partie de la série et s’est rapidement liée avec ses camarades de casting.

« Quand j’ai commencé, j’étais vraiment nerveuse parce que tout le monde était une célébrité gigantesque et il y a moi, toute nouvelle et timide », a-t-elle déclaré. « Même moi, je me disais : ‘Comment ai-je atterri dans cette série ?’ Mais je me souviens d’une fois, j’étais dans ma caravane et je devais aller aux toilettes. J’étais en maillot de bain, et quand on porte un maillot de bain une pièce, il faut tout tirer vers le bas. J’ai soulevé le siège des toilettes relevé, et il y a cet énorme lézard d’un pied de long. C’était énorme. Je viens de m’envoler de là en criant. J’ai ouvert la porte de la remorque, et il y a David Hasselhoff et quelques membres d’équipage qui rient hystériquement. Heureusement je me suis arrêté mon maillot de bain à temps ! Ils craquaient juste. Mais ça a donné le ton. »

D’Errico a noté à quel point Hasselhoff, maintenant âgé de 69 ans, était déterminé à faire en sorte que tout le monde se sente bien accueilli sur le plateau.

« C’était juste un farceur », a-t-elle déclaré. « Il était très léger et avait hâte de briser la glace. C’était sa façon de me faire savoir que je devais me détendre. Et vous savez, j’ai bien ri après. C’était une atmosphère très amusante et relaxante. Il faisait toujours les gens. rire. Et je repense à ces souvenirs avec beaucoup de tendresse parce que tout le monde était si accueillant. Même lorsque nous devions filmer une scène tendue, il faisait ou disait quelque chose après pour faire rire et sourire tout le monde à nouveau. J’étais toujours reconnaissant. «

Après son passage sur « Baywatch », D’Errico a déclaré qu’elle avait été cataloguée à Hollywood. Cependant, elle a continué à faire sa marque en tant qu’actrice en assumant des rôles complètement différents de Marco.

« Je viens de faire » Survive au jeu « avec Bruce Willis et j’étais vraiment heureuse d’être choisie pour un rôle où je suis en quelque sorte l’antagoniste », a-t-elle expliqué. « Je m’entraîne depuis très longtemps avec les armes à feu et le maniement des armes à feu. J’étais donc à l’aise dans ce rôle. Et mon personnage Carly est un ancien militaire. J’ai choisi de faire toutes mes cascades. Je me suis entraîné avec le coordinateur des cascades et le Toute l’équipe de cascadeurs pour que je puisse faire mes scènes de combat. C’était vraiment cool. Ce n’est pas un joli rôle. J’ai choisi de ne pas me maquiller et d’avoir mes cheveux en arrière. Carly est une fille dure, et c’était amusant. «

« Nous venons de terminer ‘Frank and Penelope’ de Sean Patrick Flanery, qui sortira l’année prochaine, et je suis super excitée à ce sujet », a-t-elle partagé. « Je suis probablement plus enthousiasmé par ce film et le personnage que je ne l’ai été depuis très longtemps. Nous l’avons tourné à 12 miles de la frontière mexicaine où il fait chaud et désolé. Donc, en tant que casting, nous nous sommes appuyés les uns sur les autres , et ça s’affiche à l’écran. J’ai vraiment hâte que les gens le voient. »

D’Errico est impatiente de savoir ce que l’avenir lui réserve. Mais cela ne la dérange pas de revenir sur son passé de « Baywatch ».

« Cela a vraiment changé la vie », a-t-elle déclaré.