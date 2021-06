Donna Vekic enlève la place de la 30e finale à la joueuse de tennis Anastasia Potapova

in

29/06/2021

Le à 18h15 CEST

Donna vekic, croate, numéro 49 de la WTA, remportée lors de la 64e finale de Wimbledon par 6-1 et 6-4 en une heure et quatorze minutes pour Anastasie Potapova, joueuse de tennis russe, numéro 80 de la WTA. Après ce résultat, la joueuse de tennis obtient la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Potapova a réussi à briser le service une fois, tandis que la Croate l’a réussi 5 fois. De plus, au premier service, Vekic a eu une efficacité de 71%, 4 doubles fautes et a réalisé 63% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 62%, il a fait 6 doubles fautes et a obtenu 51% des points à servir.

Le joueur croate affrontera le Tchèque en 30e de finale Karolina Pliskova, numéro 13 et tête de série numéro 8.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) affrontent un total de 238 joueurs de tennis. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invités. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.