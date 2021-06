Donnarumma, à deux pas du PSG

Le gardien de l’AC Milan, Gianluigi Donnaruma, je serais très sur le point de signer au PSG pour les cinq prochaines saisons, comme le rapportent divers médias français. Concentré avec l’équipe italienne pour l’Eurocup, le contrat avec le club italien se termine le 30 juin et atteindrait zéro coût avec un salaire de 12 millions d’euros par cours.

L’Italien, qui a refusé de renouveler avec l’équipe de San Siro après plus de 250 matchs, je passerais la visite médicale dans les prochaines heures et fermerait les portes à la Juventus ou à Barcelone, qui s’intéressaient au joueur. Les bonnes relations entre le président du PSG, Nasser Al-Khelïfi, et l’agent du gardien, Mino Raiola, auraient été déterminantes pour arrivée à paris.

Le PSG travaille dur pour renforcer l’équipe pour la saison 2021/22 et, outre Gianluigi Donnarumma, le conseil d’administration parisien a également Je négocierais avec Georginio Wijnaldum, sur la liste du FC Barcelone, que met fin au contrat avec Liverpool et atteindrait un coût nul.

Donnarumma, un gardien garanti

Le gardien italien est devenu une institution à l’AC Milan à tout juste 22 ans. Il a fait ses débuts en 2015, à l’âge de 16 ans, et depuis lors, il a repris le but de San Siro et a joué un total de 251 matchs. Au cours de cette étape, l’Italien a encaissé 265 buts et a laissé son but invaincu jusqu’à 88 fois.

Donnarumma a reçu l’appel de l’équipe senior italienne avec 17 ans et a été international jusqu’à 26 fois. Avec l’arrivée à Paris, Mauricio Pochettino assure une le gardien garantit de rivaliser avec Keylor Navas, actuel portier titulaire et récemment rénové jusqu’en 2024.