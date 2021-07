Donnarumma bat Pedri dans la cote du meilleur jeune joueur du tournoi

07/08/2021 à 19:18 CEST

Ronald Gonçalves

Avec la Euro 2020 Près de son point culminant, les fans de football et les principaux critiques ont déjà commencé à évaluer rétrospectivement qui étaient les meilleurs joueurs de la compétition. Donc, tant que vous nommez comme Kane et Jorginho figurer dans ces considérations, de même il y a des évaluations indépendantes pour le plus jeune du tournoi, car il y a eu plusieurs référents qui, sans statut de vétéran impliqué, ont agi en tant que tel.

Parmi ces noms, l’un des principaux qui revient est celui de Pedro, le milieu de terrain culé de 18 ans qui, après une magnifique saison avec lui Barcelone, a encore une fois ébloui avec son football tout au long de la Eurocoupe d’Espagne. Cependant, ses performances exceptionnelles n’ont pas été, selon les quotas, suffisantes pour l’emporter sur Gianluigi Donnarumma, le gardien italien qui apparaît comme le meilleur candidat pour remporter le prix en question.

CANDIDATS AU MEILLEUR JEUNE JOUEUR DE L’EURO 2020

Gianluigi Donnarumma: 1,8€.Pedro: 2,63 euros.Bukayo saka: 10€.Déclan riz: 15€.Mikkel Damsgaard: 17€.

À cet égard, la présence d’azzurri dans la finale du concours est un facteur fondamental dans les estimations, d’autant plus que Donnarumma il a arrêté le penalty décisif qui a envoyé à ceux de Roberto Mancini à la dernière instance du tournoi. De plus, le jeune gardien de 22 ans a l’opportunité de disputer un match de plus et de consolider le grand tournoi qu’il a pu matérialiser ; une possibilité qui, de la liste, n’est partagée que Déclan riz, qui n’a pas figuré si en évidence pour l’équipe d’Angleterre.