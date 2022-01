Donnarumma dément la tension avec Keylor Navas

01/04/2022 à 20:31 CET

SPORT.es

La compétition au sein d’une même équipe est le pain et le beurre des grands clubs et d’autant plus si pour le même poste vous avez deux gardiens de la stature de Donnarumma Oui Keylor Navas, comme dans le PSG. Choisir le titulaire n’est pas une tâche facile, pas plus qu’assumer le remplaçant.

Ces dernières semaines, la presse française a spéculé sur la mauvaise relation entre les deux, ce que l’Italien a catégoriquement démenti : « Je suis très à l’aise. J’ai une très bonne relation avec Keylor Navas. Nous sommes amis. De l’extérieur, ils essaient de créer des problèmes alors que tout va bien. Dans tout club il y a de la compétition & rdquor ;.

« A Paris, j’ai plus de pression qu’à Milan, je suis dans un club qui veut tout gagner. Ce n’est que le début. Mon ambition n’a pas changé : c’est gagner, gagner et gagner« il ajouta. Pochettino a opté pour la rotation des deux gardiens, tandis que Navas a 15 départs, Gianluigi en a 12.