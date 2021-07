Donnarumma explique la raison de sa réaction froide après avoir remporté les tirs au but

13/07/2021 à 12:03 CEST

Blanchiment d’Arnau

Nous étions tous choqués La froide réaction de Gianluigi Donnarumma après l’arrêt du penalty décisif de Bukayo Saka. Le gardien italien est devenu le héros d’une course dramatique pour les fans anglais qui remplissait le stade de Wembley.

S’adressant à ‘Sky Sport’, Donnarumma a avoué pourquoi il a célébré avec plus d’enthousiasme le moment où l’Italie régnait à nouveau sur l’Europe 53 ans plus tard : « Je n’avais rien compris, j’étais déjà sur le terrain quand Jorginho a échoué, je pensais qu’on avait perdu. Après l’arrêt, je me suis éloigné et j’ai vérifié que le VAR donnait le feu vert pour continuer, puis j’ai vu mes coéquipiers courir vers moi et j’ai déjà tout appris & rdquor ;.

Maintenant, après son exposition et son titre de MVP de l’Eurocup, Donnarumma est sur le point d’être annoncé comme signature du Paris Saint-Germain, mais il doit encore donner une explication aux supporters de son équipe, l’AC Milan. « Ces jours-ci, je vais parler de tout cela. Ce que je peux dire maintenant, c’est que ces couleurs feront toujours partie de moi. Maintenant je profite de cette fête et à partir de demain je serai en vacances & rdquor ;.

Gigio confirme : il n’a pas découvert que l’Italie avait gagné 😂 pic.twitter.com/wpMLb3eMJm – Alessandra Roversi (@AleRoversi) 13 juillet 2021

Le gardien napolitain, âgé de seulement 22 ans, est sans aucun doute dans le meilleur moment de sa courte carrière sportive. Après avoir disputé plus de 200 matchs avec Milan, remporté le championnat d’Europe avec l’Italie et sur le point de signer pour le PSG, il y a ceux qui mettent Donnarumma parmi les candidats au Ballon d’Ormais il a les pieds sur terre. «Je n’ai toujours pas réalisé ce que nous avons fait. J’écoute Ballon d’Or, mais honnêtement je n’y pense pas & rdquor;, a-t-il avoué.