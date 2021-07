Donnarumma, MVP de l’Eurocup

07/12/2021

Le à 00:24 CEST

L’Italie a remporté les tirs au but en demi-finale contre l’Espagne et a répété la recette en finale pour faire taire un stade entier et magique comme Wembley. Le football ne vit pas de mérites, mais de faits. Et les faits disent que l’Italie est le nouveau champion de l’Euro 2020 car c’est ce que voulait Donnarumma, entre autres.

Le but, comme cela s’est produit contre l’Espagne, a été une nouvelle fois clé dans la grande finale en sauvant deux pénalités maximales dans une finale toujours fatidique contre l’Angleterre « hôte ». Le jeune gardien, qui n’a pas encore conclu sa signature au PSG, a montré qu’il était l’un des meilleurs gardiens du monde et la compétition lui a remis le plus grand trophée individuel : celui de MVP.

L’Eurocup considérait que l’Italie n’aurait pas été championne d’Europe sans les fantastiques performances de la méta. Pour cette raison, il a remporté le prix du meilleur joueur du championnat.