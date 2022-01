01/05/2022 à 16:05 CET

La FIFA a rendu publique ce mercredi la liste des trois gardiens nominés pour recevoir le prix ‘The Best’ (The Best), un prix qui récompense le meilleur gardien de l’année 2021, qui comprend l’Italien Gianluigi Donnarumma (PSG), allemand Manuel Neuer (Bayern Munich) et les Sénégalais Edouard Mendy (Chelsea).

Donnarumma Il a quitté les rangs de l’AC Milan italien cet été et a signé pour l’équipe parisienne jusqu’en 2026 après une belle saison avec le club ‘rossonero’ et avec son équipe nationale, avec laquelle il a été proclamé champion d’Europe et a remporté le trophée du ‘Meilleur joueur ‘du tournoi pour ses performances décisives, notamment lors de la finale contre l’Angleterre, au cours de laquelle il a été décisif lors des tirs au but qui ont donné la victoire à son pays.

Sénégalais Mendy Il a terminé la saison 20-21 en soulevant le trophée de la Ligue des champions avec l’anglais Chelsea où, en plus de laisser des arrêts fondamentaux pour la réalisation de l' »orejona », il a arraché le titre à l’espagnol Képa Arrizabalaga.

De son côté, le gardien déjà vétéran du Bayern Munich, Neuer, capitaine de l’équipe bavaroise, il a remporté quatre des six grandes compétitions auxquelles il a participé : la Bundesliga, la Supercoupe d’Allemagne, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs.

De la même manière, la FIFA a officialisé les candidatures pour le prix féminin. L’Allemand Anne-Katrin Berger, de Chelsea; le chilien Christiane Endler, de l’Olympique de Lyon ; et le canadien Stéphanie Lynn Marie Labbé, du PSG, sont les sélectionnés.