Donnarumma rejoint le PSG

Gigio Donnaruma s’est déjà produit au Centre Ooredoo, les installations du Paris Saint Germain, pour avoir le premier contact avec ceux qui seront ses coéquipiers. Le gardien, élu meilleur de l’Eurocup, doit rivaliser avec Keylor Navas pour le but de départ.

L’Italien est arrivé libre de l’AC Milan après avoir quitté le club avec une lettre de liberté et signé dans la capitale française jusqu’en 2026. Il est répertorié comme le quatrième signature du club après avoir déjà annoncé Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Et il fera ses débuts dans la compétition française la saison prochaine, où l’objectif est d’atteindre le leadership et la tant attendue Ligue des champions, un titre qui a résisté lors des dernières tentatives et qui ne brille toujours pas dans le palmarès du PSG.

L’arrivée du gardien est une signature de garanties pour faire un pas en avant et concourir au plus haut niveau. Cependant, son incorporation ce n’était pas du goût de Keylor Navas, qu’il connaîtra à nouveau une compétition comme celle qu’il a eue au Real Madrid et que Pochettino juge nécessaire pour atteindre les objectifs fixés : “Nous devons avoir 22 joueurs compétitifs, pas seulement onze. Des joueurs qui sont au même niveau pour pouvoir gagner toutes les compétitions“, a condamné le technicien.