Donnarumma signe au PSG

Les doubles infections n’affectent pas non plus l’état du patient, même si les variantes sont différentes. (Photo avec l’aimable autorisation : IE) Un nonagénaire belge a été révélé comme le premier cas documenté d’une personne infectée par deux variantes différentes du SRAS-CoV-2 en même temps. La femme de 90 ans était porteuse à la fois […] More