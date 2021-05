Donne-moi! Donne-moi! Gimme!: L’histoire derrière la chanson ABBA

Lorsque Madone cherchait un retour sur le dancefloor après American Life en 2003, elle avait besoin d’un riff mémorable pour l’emmener dans la stratosphère. La lettre qu’elle a écrite à Benny Andersson et Björn Ulvaeus demandant une rare exception à leur règle de non-échantillonnage est l’affaire de la légende de la musique, et “Hung Up”, qui a été construit autour de ABBA‘s « Donne-moi ! Donne-moi! Donne-moi! (A Man After Midnight) », est devenu l’un des plus grands succès de sa longue carrière.

Séances d’enregistrement

Qu’il emprunte tellement à l’un des morceaux les plus OTT jamais enregistrés par ABBA semble tout à fait approprié. Créé au Polar Music Studio en août 1979, entre les répétitions d’une prochaine tournée, Agnetha a pris la tête de cette épopée chargée de dancefloor qui avait été inspirée par quelque chose que Björn avait lu dans un livre.

Les versions antérieures de la chanson avaient incorporé des rebondissements lyriques plus complexes, mais ceux-ci ont été abandonnés au profit d’une approche plus directe et urgente qui correspond mieux à la composition entraînante et imprégnée de synthé. « Donne-moi ! Donne-moi! Donne-moi! a montré une fois de plus qu’ABBA avait une capacité astucieuse à façonner des mélodies complexes d’une manière qui fonctionnerait avec succès dans les clubs. D’autres auteurs-compositeurs étendraient cette tradition de distiller des crochets pop agressifs et une instrumentation technique complexe en quelque chose qui semblait basique mais qui est en réalité incroyablement difficile à bien réussir. Même Björn a le sentiment que les exigences techniques de la piste ont quelque peu eu raison d’eux. Sa description comme une « bonne chanson, mais un enregistrement moche » n’est pas une opinion largement partagée.

Libération et réception

Choisi comme crochet promotionnel pour la prochaine compilation Greatest Hits Volume Two, et sorti le 2 octobre (inséré derrière la finale Album Voulez-Vous Célibataire, “J’ai un rêve”), « Donne-moi ! Donne-moi! Donne-moi! fait n ° 3 au Royaume-Uni et sur de nombreux autres marchés à travers le monde (y compris l’Espagne et l’Amérique latine, pour qui il a été enregistré sous le nom de “Dame! Dame! Dame!” ). Les États-Unis et le Canada avaient traditionnellement été des territoires difficiles à percer, mais le succès de la chanson dans les clubs en a fait l’une des chansons les plus populaires d’ABBA là-bas également. Curieusement, cependant, « Donne-moi ! Donne-moi! Donne-moi !” n’a pas reçu une seule sortie en Suède, bien qu’il ait quand même réussi à atteindre la 16e place grâce aux ventes de copies importées.

Versions héritées et de couverture

Des décennies après sa sortie originale, « Gimme ! Donne-moi! La réputation de Gimme!” en a fait un choix évident pour Cher à aborder sur son album de reprises d’ABBA, Dancing Queen, pour lequel il est devenu un single à succès. Elle n’avait cependant pas été la première à reprendre la chanson. A ★ Teens, qui a connu un certain succès au début du 21e siècle avec leurs interprétations teen-pop des succès d’ABBA, l’a également sorti en single.

Tracer une ligne prudente entre le camp majestueux et le fromage à outrance n’est pas pour les âmes sensibles, mais ABBA réussit ici. Malgré son titre provocateur, « Gimme ! Donne-moi! Donne-moi! (A Man After Midnight) »est ancré par des paroles dramatiques et un crochet craquant, faisant revenir des titans pop comme Cher et Madonna maintes et maintes fois.

