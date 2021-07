Donne-moi la vérité : quand John Lennon a été expulsé par les États-Unis

Considérant le statut bien-aimé des derniers jours qui John Lennon apprécié en tant que citoyen du monde qui a promu la paix et l’harmonie, il est presque impossible de croire que le 18 juillet 1974, l’ancien Beatles a été officiellement dit (à nouveau) de quitter les États-Unis.

C’est le jour où les journaux ont rapporté que Lennon avait été informé par la Commission des appels en matière d’immigration qu’il avait jusqu’au 10 septembre pour quitter le pays sous peine d’être expulsé. Pas exactement la nouvelle qu’il voulait entendre, alors qu’il se mettait à travailler au studio Record Plant à New York, autoproduisant ce qui allait devenir son cinquième album studio, Murs et ponts.

Le conseil a rejeté la requête de Lennon de retarder sa décision jusqu’à la conclusion des poursuites en cours qui contestaient son expulsion. Mais Leon Wildes, l’avocat de John, a déclaré qu’un appel serait déposé et qu’il « faudrait des années avant que l’affaire ne soit résolue ». L’épouse de Lennon, Yoko Ono, a obtenu la permission de rester aux États-Unis en tant qu’étranger résident permanent.

Une menace pour Nixon ?

Les manifestations très médiatisées de John contre la guerre du Vietnam et sa campagne pour la paix ont fait de lui une épine dans le pied des autorités américaines pendant des années. Bien que cela semble maintenant une suggestion absurde, le président Richard Nixon croyait en fait à l’époque qu’ils pourraient nuire à ses chances de réélection.

L’année précédente, Lennon contestait l’ordonnance d’un juge fédéral de l’immigration qui l’obligeait à quitter le pays en raison de sa condamnation au Royaume-Uni en 1968 pour possession de marijuana. Les événements entourant sa bataille pour rester aux États-Unis deviendront le sujet du film de 2006 Les États-Unis contre John Lennon.

“Nous ne sommes pas antipathiques”

Le Bureau de l’immigration a voté par quatre voix contre zéro pour rendre la décision, un membre n’ayant pas participé. “Nous ne sommes pas insensibles au sort de l’intimé et d’autres personnes dans une situation similaire en vertu des lois sur l’immigration, qui n’ont commis qu’une seule violation de la marijuana pour laquelle une amende a été imposée”, ont-ils écrit. “Néanmoins, les arguments en faveur d’une modification de la loi doivent être adressés au législatif plutôt qu’à l’exécutif du gouvernement.”

Comme les événements se sont avérés, au moment où Lennon a fait appel le 31 août, Nixon avait démissionné à cause du scandale du Watergate, et son successeur Gerald Ford a montré peu d’appétit pour poursuivre les procédures d’expulsion. Walls and Bridges a été dûment libéré fin septembre et l’année suivante, l’ordonnance a été annulée par le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Irving Kaufman.

« Les tribunaux ne toléreront pas les expulsions sélectives fondées sur des motifs politiques secrets », a déclaré Kaufman dans sa décision. Il a ajouté: “La bataille de quatre ans de Lennon pour rester dans notre pays est un témoignage de sa foi dans ce rêve américain.” En 1976, John a finalement obtenu sa carte verte.

