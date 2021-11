Données de l’entreprise TSMC demandées par le département américain du Commerce

Mise à jour : TSMC est l’un des nombreux fabricants de puces à disposer de données « partielles » en réponse à la demande. La société a déclaré (selon Bloomberg) qu' »aucune information spécifique au client n’a été divulguée ». Une feuille de calcul révèle des éléments tels que les capacités et les divisions sectorielles, mais les pages spécifiques aux clients sont restées vierges. TSMC a également laissé des pages blanches demandant des détails sur les perturbations de sa production. Il est presque certain que la société a consulté Apple sur les données à révéler et à retenir.

Pour tenter de mieux comprendre la pénurie mondiale de puces, le département américain du Commerce a demandé les données de la société TSMC, ainsi que celles d’autres fabricants de puces dans le monde.

La date limite fixée pour cela est le 8 novembre, et jusqu’à présent, il semble que le fabricant de puces des séries A et M d’Apple fasse partie des entreprises qui n’ont pas répondu.

Bloomberg rapporte que les fabricants de puces à Taïwan et en Corée du Sud (alias TSMC et Samsung) ont exprimé des préoccupations en matière de confidentialité.

Les États-Unis et Taïwan travaillent ensemble pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, a déclaré l’envoyé de Washington à Taipei, alors que les fabricants mondiaux de puces sont confrontés à une échéance imminente pour répondre à la demande de données d’entreprise de l’administration Biden. […] « La demande d’informations du département du Commerce est conçue pour mieux comprendre la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs », [Sandra] Oudkirk, qui est l’ambassadeur de facto des États-Unis en l’absence de liens officiels, a déclaré lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination en juillet. Elle a ajouté que la campagne avait été conçue pour permettre au département d’élaborer des réglementations pour « améliorer ou atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement » […] [The call] a fait face à une résistance à Taïwan et en Corée du Sud en raison d’inquiétudes concernant d’éventuelles fuites de secrets commerciaux […] Le ministre sud-coréen de l’Industrie, Moon Sung-wook, a indiqué que les fabricants de puces locaux seraient susceptibles de soumettre des données minimales, et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a déclaré qu’elle ne divulguerait pas d’informations sensibles sur les clients.

Bien que la demande soit dite volontaire, il semble que les États-Unis soient prêts à durcir si les fabricants de puces ne coopèrent pas.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a averti que les États-Unis pourraient utiliser la Defense Production Act, ou d’autres outils, pour forcer la main des entreprises qui ne répondraient pas d’ici le 8 novembre.

Cependant, il est difficile de voir comment la DPA pourrait être appliquée, au moins de manière efficace. Il s’agit d’une loi conçue pour être utilisée en temps de guerre, où le gouvernement peut forcer les entreprises américaines à concentrer leurs efforts de fabrication sur tout ce qui est nécessaire à la défense.

Il pourrait également être utilisé pour interdire des produits étrangers spécifiques, mais vous n’allez guère améliorer une pénurie de puces en interdisant leur importation aux États-Unis, donc cela ne semble pas crédible, même en tant que menace.

Apple a déclaré hier que les contraintes d’approvisionnement avaient coûté à la société 6 milliards de dollars au cours du dernier trimestre et que la société s’attend à ce que cela s’aggrave encore ce trimestre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :