Données de première partie : c’est ainsi que les sites Web collecteront nos données lorsque les cookies disparaîtront en 2022 | Industrie

Les cookies de plus en plus décriés vont mourir. Les données de première partie remplaceront les cookies en 2022. De quoi s’agit-il exactement et comment cela va-t-il nous affecter ?

le fin des cookies est fixé pour 2022. Par la suite, les sites ne pourront plus les utiliser pour collecter des données nous concernant.

C’est un outil marketing efficace depuis des décennies, mais son éthique laisse beaucoup à désirer, car dans quelques cas, savions-nous quelles données ils ont recueillies auprès de nous. Et, jusqu’à récemment, ils ne nous ont même pas demandé la permission.

La mort des cookies met les entreprises et les sites marchands dans un compromis, car ils ne pourront pas continuer à collecter des données avec ce système pour leurs études de marché. La solution s’appelle Données de première partie, une manière différente et beaucoup plus éthique et honnête de collecter des informations pour le marketing.

Les Données de première partie ils sont données obtenues directement auprès des clients, des utilisateurs ou des visiteurs d’un site Web, car ce sont eux qui ont accepté de les offrir.

Contrairement aux cookies, qui sont collectés dans leur dos ou en arrière-plan, les données First Party sont collectées directement auprès des utilisateurs eux-mêmes, qui à tout moment ont été informés et ont donné leur consentement, voire ont volontairement fourni ces données, par le biais d’un sondage. , par example.

Il existe déjà des sociétés de commercialisation comme Omega CRM qui se sont spécialisées dans techniques et stratégies pour obtenir des données de Fist Party. Dans un communiqué, ils expliquent les différentes méthodes que les sites internet utiliseront pour les obtenir.

Ce que les pages Web vont faire, c’est déterminer les données dont elles ont besoin de leurs utilisateurs et utiliser les plateformes de gestion du consentement (CMP), qui sont celles qui demandent l’autorisation de collecter ces informations.

Contrairement aux cookies, puisqu’il existe un consentement explicite et que les données sont même fournies par l’utilisateur, il peut y avoir un contenu personnel associé au nom, à la profession, à l’e-mail, etc.

Comment les entreprises collecteront-elles ces données First Party ? Il existe plusieurs méthodes :

Formulaires de génération de leads

Ils sont les sondages classiques. Une série de questions courtes pour connaître les goûts, ou certaines données de l’utilisateur. Leur efficacité est élevée s’ils sont effectués souvent.

Bulletins d’information

Les classiques e-mails de nouvelles ou de mises à jour Ils seront à nouveau protagonistes en 2022. C’est un moyen pour les sites Web de se connecter avec leurs utilisateurs, et de leur faire saisir certains contenus qui les intéressent.

La chose normale est qu’il existe plusieurs newsletters différentes, et selon lesquelles l’utilisateur choisit de s’abonner, cela donnera des indices sur ses goûts.

Communautés d’utilisateurs

Des outils tels que des forums ou des commentaires sur des actualités, des produits ou des articles de blog, avec des contacts entre les utilisateurs et avec les responsables du web, car c’est un moyen très précieux d’obtenir des données sur les opinions, les goûts, les besoins, les améliorations, etc.

Formats interactifs et gamification

En impliquant les utilisateurs dans des jeux, des concours ou des éléments interactifs, où ils doivent choisir, des informations sur leur personnalité et leurs goûts sont obtenues.

Contenu Premium sous abonnement

Comme il sera plus difficile de gagner de l’argent avec les données et la publicité, de nombreux sites Web choisiront contenu premium par abonnement, pour générer des revenus et calibrer le type de contenu qui vous intéresse.

Commerce électronique

le Commerce électronique va devenir l’une des principales sources de données First-Party, car ici, vous obtenez de nombreuses informations sur les goûts et les tendances, lorsqu’un utilisateur examine des articles ou les achète.

Comme on peut le voir, il semble que la collecte des données se fera de manière plus sensée et éthique lorsque les cookies disparaîtront en 2022, car Les données First Party sont fournies par l’utilisateur lui-même, avec son consentement, et à tout moment, il sait ce que le Web ou l’entreprise recueille à son sujet.