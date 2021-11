Données falsifiées sur les essais de médicaments de Pfizer, selon le British Medical Journal

Le British Medical Journal, ou The BMJ, a publié un rapport qui suggère qu’il existe des preuves accablantes que les essais cliniques de Pfizer ont été mal gérés et que les données ont été falsifiées, selon un dénonciateur, tandis que la Food and Drug Administration (FDA) a apparemment fermé les yeux et ignoré les préoccupations qui leur étaient adressées.

Le rapport a été publié mardi, le même jour que les Centers for Disease Control (CDC) ont approuvé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour utiliser le vaccin Pfizer sur les enfants. Des histoires comme celle-ci suggèrent que les sociétés pharmaceutiques, la FDA et le CDC sont plus préoccupées par la protection d’une vache à lait que par la santé des Américains, comme The Defender a récemment rapporté les bénéfices records que Pfizer devrait tirer des jabs COVID-19.

Quant au BMJ, il a reçu des enregistrements audio, des e-mails, des mémos internes et des photos d’un ancien directeur régional, Brook Jackson, du Ventavia Research Group, où les essais de Pfizer se déroulaient au Texas à l’automne 2020. Comme l’indique le rapport, « la vitesse a peut-être été au détriment de l’intégrité des données et de la sécurité des patients ».

Les allégations, selon le rapport, sont que Ventavia « a falsifié les données, ouvert l’aveugle des patients, employé des vaccinateurs insuffisamment formés et a mis du temps à suivre les événements indésirables signalés dans l’essai pivot de phase III de Pfizer. Le personnel qui effectuait les contrôles de qualité était submergé par le nombre de problèmes qu’ils trouvaient. Après avoir informé à plusieurs reprises Ventavia de ces problèmes… Jackson a envoyé une plainte par courrier électronique à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ventavia l’a licenciée plus tard le même jour.

Jackson a déclaré au BMJ qu’au cours de ses 20 ans de carrière, elle n’avait jamais été licenciée.

Dans un enregistrement, déclare le BMJ, un cadre de Ventavia admet les problèmes allégués par Jacks et « nous savons que c’est important », dit l’exécutif.

Lorsque Jackson a envoyé un courrier électronique à la FDA, certaines des préoccupations auxquelles elle a répondu étaient « les participants placés dans un couloir après l’injection et non surveillés par le personnel clinique, le manque de suivi en temps voulu des patients ayant subi des événements indésirables, les écarts de protocole non signalés, les vaccins non étant conservés à des températures appropriées, des échantillons de laboratoire mal étiquetés et le ciblage du personnel de Ventavia pour signaler ces types de problèmes.

Une autre employée de Ventavia, Jill Fisher, a parlé au BMJ et a déclaré que la FDA « fait rarement quelque chose » pour superviser les essais, mais elle a été surprise que rien ne se soit produit dans cette affaire. Elle a déclaré: « Vous penseriez que s’il y avait une plainte spécifique et crédible, ils devraient enquêter sur cela. »

Le BMJ déclare qu’un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux de 2007 montrait que la FDA n’avait inspecté que 1% des sites d’essais cliniques entre 2000 et 2005, et que la situation n’a fait qu’empirer depuis lors.

Jackson a déclaré que la FDA lui avait envoyé un e-mail « la remerciant pour ses inquiétudes et l’informant que la FDA ne pouvait commenter aucune enquête qui pourrait en résulter », et elle lui a téléphoné quelques jours plus tard avec peu d’informations fournies.

Lorsque la FDA a approuvé l’EUA en décembre, les préoccupations de Jackson n’ont pas été incluses dans la demande de Pfizer ni discutées par la FDA.

Pendant ce temps, les mandats illégaux de vax continuent d’être poussés, et l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a publié des directives sur la façon dont les employeurs devraient les appliquer, ce qui pourrait aggraver toute chaîne d’approvisionnement déjà fragile.

Le représentant Thomas Massie (R-Kentucky) a tweeté: «Si les mandats de vax des entrepreneurs OSHA et Fed de Biden sont strictement appliqués aux camionneurs, il y aura un désastre de la chaîne d’approvisionnement. 37% des camionneurs déclarent qu’ils quitteront, prendront leur retraite ou changeront d’emploi si le mandat les frappe. Certains peuvent passer à de plus petites entreprises, mais si 5 % démissionnent ou prennent leur retraite, ce sera MAUVAIS !

L’OSHA a déjà apporté des modifications aux règles en mai pour éliminer les exigences d’enregistrement des blessures causées par les jabs. Le Dr Joseph Mercola a écrit qu’« en n’appliquant pas cette exigence d’enregistrement pour les blessures causées par un jab COVID, l’OSHA dissimule intentionnellement les ramifications que ces mandats de vaccin pourraient avoir sur la santé des employés. Pendant ce temps, les employeurs sont toujours tenus d’enregistrer et de signaler les infections au COVID-19 et les décès dus au COVID-19 parmi leurs employés. »

Le gouvernement fédéral s’apprête déjà à indemniser les employés fédéraux blessés par les coups de feu, mais les entreprises ont négocié avec l’OSHA pour qu’elles soient avantagées par rapport à leurs employés.

