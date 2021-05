Données FY21: les entrées de capitaux propres d’IDE augmentent de 19% à 60 milliards de dollars

À l’avenir, la plus grande inquiétude pour les entrées d’IDE, en particulier au trimestre de juin, serait la gravité de la deuxième vague et les verrouillages locaux imposés par certains États pour contrôler la poussée de Covid-19.

Les investissements directs étrangers (IDE) en actions en Inde ont augmenté de 19% en glissement annuel au cours du dernier exercice pour atteindre un record de 59,6 milliards de dollars malgré les assauts de la pandémie. Cependant, ces entrées, qui avaient bondi de 40% entre avril et décembre, semblent avoir perdu de leur élan au cours du trimestre de mars.

Les entrées brutes d’IED – qui comprennent les IDE en capitaux propres, les bénéfices réinvestis, les capitaux propres des entités non constituées en société et d’autres capitaux – ont augmenté de 10% d’une année sur l’autre pour atteindre un niveau record de 81,7 milliards de dollars en FY21, selon les données publiées par le ministère du Commerce et de l’Industrie lundi. L’IDE brut avait également augmenté de 22% jusqu’en décembre dernier avant de ralentir au cours du trimestre de mars.

Malgré une certaine modération au cours du trimestre de mars, les entrées du dernier exercice budgétaire sont restées très encourageantes, compte tenu des ravages et des perturbations causés par la pandémie à travers le monde. Un pic dans les cas dans des États clés comme le Maharashtra dans la deuxième vague (en mars) et certaines restrictions de mouvement peuvent également avoir pesé sur les entrées.

À l’avenir, la plus grande inquiétude pour les entrées d’IDE, en particulier au trimestre de juin, serait la gravité de la deuxième vague et les verrouillages locaux imposés par certains États pour contrôler la poussée de Covid-19.

Il est intéressant de noter que les entrées du dernier exercice fiscal ont été grandement stimulées par celles dans le secteur numérique. Les analystes ont déjà souligné qu’une part importante des IDE était tirée par Reliance Jio seul.

Les entrées d’IED se produisent à un moment où les investissements privés nationaux sont restés insaisissables ces dernières années. Les investissements restent essentiels à la reprise économique du pays, car la consommation privée a été gravement meurtrie par les pertes de revenus au lendemain de la pandémie.

En fait, selon un rapport de la Unctad en janvier, l’Inde et la Chine étaient deux «valeurs aberrantes» majeures dans une année sombre pour les IDE, les entrées mondiales ayant chuté de 42% par an au cours de l’année civile 2020 à 859 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis la Années 90.

Alors que l’Inde a connu une augmentation de 13% d’une année sur l’autre, la plus élevée parmi les pays clés, des entrées d’IDE en 2020, la Chine a augmenté de 4%. Bien sûr, en termes absolus, la Chine est restée très en avance, avec un afflux allant jusqu’à 163 milliards de dollars, tandis que celui de l’Inde s’élevait à 57 milliards de dollars.

Singapour est restée la principale source d’IDE, représentant 29% des entrées du dernier exercice budgétaire, suivie des États-Unis (23%) et de Maurice (9%).

Les logiciels et le matériel informatique sont apparus comme le premier secteur, avec une part de 44% dans les entrées totales de capitaux propres d’IDE, suivis des activités de construction (infrastructure) (13%) et du secteur des services (8%).

Grâce à Reliance Jio, le Gujarat a été le premier bénéficiaire des IDE (78%), tandis que le Karnataka et Delhi ont représenté respectivement 9% et 5%.

Des secteurs tels que les activités de construction (infrastructure), les logiciels et matériels informatiques, les produits en caoutchouc, le commerce de détail, les médicaments et les produits pharmaceutiques et les équipements électriques ont enregistré un bond de plus de 100% des capitaux propres en IDE au cours de l’exercice 21.

Parmi les principales sources d’IDE, les entrées en provenance d’Arabie saoudite ont connu la plus forte hausse – de 90 millions de dollars seulement en FY20 à un impressionnant 2,8 milliards de dollars pour le dernier exercice. Les entrées en provenance des États-Unis ont également bondi de 227% et celles du Royaume-Uni de 44% au cours de l’exercice 21.

