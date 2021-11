Données IiAS : les investisseurs institutionnels ont privilégié les 12 résolutions depuis le 29 octobre

La participation institutionnelle dans ces sociétés est relativement faible, Nazara Technologies à 13,7% étant la plus élevée et Inox Wind à 2,6% la plus basse, selon les données. (Image représentative)

Les investisseurs institutionnels se sont prononcés en faveur de l’ensemble des 12 résolutions depuis le 29 octobre, huit d’entre eux approuvant avec 100 % des suffrages exprimés. Selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), le pourcentage de vote institutionnel s’élevait à plus de 50 % dans 11 des 12 sociétés, avec un maximum de 92,2 %.

Deux résolutions de Nazara Technologies (toutes deux pour émettre des actions préférentielles) et la résolution de Sterling et Wilson Solar (SWSL) d’émettre 29,33 millions d’actions à Reliance New Energy Solar (RNESL) pour Rs 1 100 crore, entre autres, ont été approuvées au cours de la semaine. .

Plus tôt en octobre, la filiale en propriété exclusive de Reliance Industries, RNESL, a accepté d’acquérir jusqu’à 40 % du capital de Sterling & Wilson Solar (SWSL) pour un paiement total de 2 845 crores de roupies. Cinq résolutions d’Inox Wind – y compris l’augmentation de sa part autorisée de Rs 160 crore de Rs 50 crore et le transfert de l’activité EPC à sa filiale en propriété exclusive Resco Global Wind Services Private Ltd (RGWSPL) – ont été, entre autres, approuvées avec une majorité de 100 %.

Le pourcentage de votes institutionnels était supérieur à 50 % dans 11 des 12 résolutions, avec un maximum de 92,2 %. La résolution de Gujarat Fluorochemicals visant à approuver une limite de 100 crores de roupies pour les prêts intersociétés entre les sociétés du groupe a reçu 36,1 % de votes négatifs ; La résolution d’Inox Wind d’émettre des actions privilégiées d’une valeur de 100 crores de roupies à Devansh Trademart a été rejetée par 12% du total des votes des investisseurs institutionnels.

La participation institutionnelle dans ces sociétés est relativement faible, Nazara Technologies à 13,7% étant la plus élevée et Inox Wind à 2,6% la plus basse, selon les données. En comparaison, les investisseurs institutionnels avaient favorisé l’ensemble des neuf résolutions de deux sociétés pour la période de sept jours commençant le 24 octobre, avec une majorité de plus de 83 % du total des voix exprimées. Celles-ci comprenaient deux résolutions d’Eicher Motors et sept d’Accelya Solutions.

