par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

FORTE AVANCE D’OR ET D’ARGENT : L’OR AUGMENTE DE 1175 $ A 1826,85 $// L’ARGENT A 38 CENTS A 24,46 $ // L’OR DEBOUT AU COMEX AUGMENTE A 3,539 TONNES TOUTE L’HISTOIRE DES PANNES SUR L’IVERMECTINE SAUVER LA PROVINCE DE L’UTTER PRADESH EN INDE // PFIZER COVERUPS // DONNÉES ISRAÉLIENNES SUR L’EFFICACITÉ DU COVID ENVOI D’ONDES DE CHOC À TRAVERS LE MONDE// COMMENT LE NOUVEAU MÉDICAMENT EST INTRODUIT DANS LES ENFANTS PFACCINE, VACCINER EXTRÊMEMENT NOCIF ET PFIZER N’A AUCUNE AFFAIRE D’ÊTRE CES PLANS AUX ENFANTS // UNE ÉTUDE ISRAÉLIENNE MONTRE REGENERON, UN COCKTAIL D’ANTICORPS RÉDUIT LE RISQUE DE MORT DE 81% // AARON RODGERS A COVID 19 ET PREND DE L’IVERMECTINE ET SE SENTENT JUSTE BIEN 3// LARGEST DE LA CHINE LE CONGLOMÉRAT IMMOBILIER SUBIT DES PROBLÈMES DE CONTAGION TOUT COMME EVERGRANDE // BIDEN ENVOIE 70 VOLS AVEC DES MIGRANTS (QUI N’ONT PAS ÉTÉ TESTÉS POUR LE COVID) EN FLORIDE AU MILIEU DE LA NUIT, À LA COLÈRE DE DE SANTIS // SWAMP STORIE S POUR VOUS CE SOIR

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

OR : 1826,80 $ UP 11,75 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 24,46 $ EN PLUS DE 38 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Or 1825,00 $

argent : 24,48

J’ai appris d’Andrew Maguire que la Turquie souveraine qui n’a jamais acheté d’argent, a acheté le dernier

bastion d’argent des raffineurs. Ils ont payé une triple prime pour mettre la main sur l’argent. Les raffineurs déclarent maintenant qu’ils sont hors

de métal jusqu’en janvier.

La Comex publie une liste des livraisons et des achats mensuels de propriété de contrats d’argent pour les 30 à 40 entreprises qui ont des droits de courtage avec elles. Il est difficile de comprendre la signification des changements mensuels pour les banques comme Goldman et JP Morgan, mais il existe quelques entreprises non majeures qui sont historiquement des fournisseurs d’argent constants. Ces entreprises comprennent Macquarie Futures, Scotia Capitaux, Marex et le compte commercial Bank of America. Je suppose que ces entreprises ont vendu des produits pour les raffineries ou les mineurs. Historiquement, ces 4 entreprises représentaient environ 15 millions d’onces d’approvisionnement mensuel du Comex. En regardant les données du Comex, ces 4 entreprises ont essentiellement cessé de fournir de l’argent au Comex au cours des 2 à 3 derniers mois. https://www.cmegroup.com/delivery_reports/MetalsIssuesA ndStopsYTDReport.pdf

Bryant