Données macroéconomiques et bénéfices trimestriels pour guider le marché des actions cette semaine: analystes

Bien que les marchés négligent actuellement l’augmentation des cas de COVID, l’extension des restrictions strictes imposées par plusieurs États pourrait ébranler le sentiment, a ajouté Mishra.

Une multitude d’annonces de données macroéconomiques alignées au cours de la semaine ainsi que les résultats trimestriels des majors informatiques, dont Infosys et TCS, devraient dicter les tendances du marché des actions, qui a démarré l’année 2022 sur des bases solides, ont déclaré les analystes.

Pendant ce temps, les acteurs du marché surveilleraient de près divers développements et actualités concernant l’augmentation des cas de Covid à la fois sur le front mondial et national, ont-ils ajouté.

« Des majors informatiques comme Infosys, TCS, Wipro, HCL Tech et Mindtree annonceraient leurs chiffres. En outre, le résultat du poids lourd bancaire HDFC Bank est également prévu. Sur le front macroéconomique, les participants examineront également les données IIP, CPI Inflation et WPI Inflation au cours de la semaine. Au milieu de tout, les indices mondiaux et les mises à jour sur la situation du COVID resteraient sur le radar des participants », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

Les bénéfices dicteront désormais la tendance du marché et les participants espèrent un démarrage encourageant des poids lourds de l’informatique, a-t-il déclaré.

Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart Ltd, a déclaré : « Le marché restera occupé à gérer les bénéfices des géants de l’informatique… Sur le plan macro, les chiffres IIP et CPI seront également annoncés le 12 janvier tandis que WPI sera annoncé le 14 janvier. «

Il a en outre déclaré que les cas de COVID augmentaient fortement à travers le monde, mais le marché est complaisant à ce sujet car le taux d’hospitalisation et de mortalité est très faible. « Le marché continuera à surveiller l’évolution de la troisième vague. »

Meena a ajouté que sur le front mondial, la hausse des prix du pétrole brut pourrait être une source de préoccupation tandis que les chiffres de l’inflation en provenance de Chine et les chiffres des ventes au détail des États-Unis seront d’autres facteurs importants.

Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions chez Samco Securities, a déclaré : « La saison des résultats du T3FY22 commencera avec les premières sociétés informatiques à grande capitalisation. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs surveilleront de près le taux d’inflation domestique, ainsi que les chiffres de l’inflation aux États-Unis et en Chine.

La semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB Sensex a bondi de 1 490,83 points ou 2,55%.

« Cette semaine sera motivée par les tendances des résultats initiaux des bénéfices avec le secteur informatique en tête. C’est également une semaine chargée en termes de publication de points de données macroéconomiques comme les données d’inflation pour décembre et les données de production manufacturière et industrielle pour novembre », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Les investisseurs feraient également attention aux mouvements de la roupie et des investisseurs institutionnels étrangers (FII).

