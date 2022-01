Données macroéconomiques, situation Omicron, tendances mondiales pour guider les marchés cette semaine : analystes

Les données PMI pour le secteur manufacturier et des services devraient être annoncées cette semaine, ce qui influencerait également le sentiment commercial.

L’annonce des données macroéconomiques, la situation d’Omicron et les tendances mondiales seront les principaux facteurs moteurs du marché des actions au cours de la première semaine de la nouvelle année 2022, selon les analystes.

Au cours de ce qui s’est avéré être une année historique, les indices boursiers indiens ont franchi plusieurs étapes et le Sensex à 30 actions a réalisé un gain annuel de 10 502,49 points ou 21,99 % en 2021.

Ajit Mishra, vice-président de Religare Broking (Recherche), a déclaré : « Cette semaine marque le début d’un nouveau mois et les participants examineront de près certaines données cruciales à haute fréquence telles que les ventes automobiles mensuelles, le PMI de fabrication de l’Inde et le PMI des services de l’Inde. En outre, les mises à jour sur la situation du COVID-19 et les performances des marchés mondiaux seront également essentielles. »

Il a déclaré que bien que les marchés aient connu une reprise au cours des deux dernières semaines, il est trop tôt pour dire que « nous sommes sortis du bois ».

« Gardant à l’esprit les indications mitigées, les participants doivent rester prudents et privilégier une approche couverte. Presque tous les secteurs participent à la reprise, mais nous pensons que la banque, la pharmacie, l’informatique et les produits de grande consommation (biens de consommation à évolution rapide) pourraient surpasser les autres au cours de la semaine à venir », a déclaré Mishra.

Siddhartha Khemka, responsable (recherche sur la vente au détail) chez Motilal Oswal Financial Services Ltd, a déclaré que les marchés commenceront la nouvelle année 2022 avec son mouvement latéral prudent alors qu’Omicron se propage rapidement à la fois en Inde et dans le monde.

« Cependant, nous restons optimistes et prévoyons que le Nifty générera des rendements d’environ 12 à 15 % en 2022, soutenus par la poursuite de la reprise économique et une forte croissance des bénéfices.

« Alors que la tendance du marché pourrait être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles ; à long terme, de solides bénéfices et des données macroéconomiques positives seraient la clé pour tirer les marchés à la hausse », a ajouté Khemka.

Les données PMI pour le secteur manufacturier et des services devraient être annoncées cette semaine, ce qui influencerait également le sentiment commercial.

«Malgré les craintes persistantes entourant la flambée des cas Omicron, le marché intérieur devrait maintenir sa résilience, soutenu par une prévision de croissance saine à long terme pour l’économie nationale.

« La décision de la RBI sur les hausses de taux d’intérêt sera un événement majeur suivi par le marché. Nous avons une vision positive du marché pour 2022 », a déclaré Vinod Nair, responsable (recherche) chez Geojit Financial Services.

Les constructeurs automobiles resteront également concentrés lundi au milieu des annonces de données de ventes mensuelles.

L’année 2021 a été très enrichissante pour les investisseurs en actions. L’indice de référence à 30 actions Sensex a dépassé les niveaux mémorables de 50 000 et 62 000 l’année dernière après le crash déclenché par la pandémie en mars 2020.

Nair a déclaré que 2021 a connu une forte reprise au milieu des défis persistants des variantes ultérieures du coronavirus pour surpasser ses pairs mondiaux.

« La forte dynamique a été renforcée par une forte participation des détaillants, la reprise économique, la couverture vaccinale et l’appétit croissant pour les biens et services indiens.

« Le marché primaire national a connu des levées de fonds record via des introductions en bourse (offres publiques initiales) renforçant la confiance des investisseurs dans la croissance de l’Inde », a-t-il ajouté.

Le mouvement des investisseurs institutionnels étrangers (FII), du brut Brent et de la roupie stimulera également les sentiments.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.