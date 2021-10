Données sectorielles : l’emploi dans les sciences de la vie augmente de 23,5 % dans l’État de Washington de 2015 à 2019

L’emploi dans les sciences de la vie à Washington (orange) a augmenté rapidement de 2015 à 2019. (Life Science Washington Image)

L’activité économique des sciences de la vie est forte et en croissance dans l’État de Washington, selon un rapport publié jeudi par le groupe industriel Life Science Washington.

Le rapport d’impact économique de l’organisation montre une augmentation de 23,5% des emplois dans le domaine de 2015 à 2019. Plus de 39 000 personnes occupent des emplois dans les sciences de la vie dans l’État, à un salaire annuel moyen de 106 122 $.

« Je pense que nous sommes dans un endroit merveilleux, une communauté beaucoup plus forte et plus cohérente », a déclaré Leslie Alexandre dans un récent podcast avec ..

La région était autrefois connue pour forger des biotechnologies dont les opérations seraient fermées après l’acquisition par de plus grandes entreprises, a déclaré Alexandre, qui prévoit de prendre sa retraite après cinq ans en tant que PDG de Life Science Washington.

Mais plus récemment, de plus grandes sociétés de biotechnologie telles que Seagen sont restées et ont construit des capacités de fabrication dans la région. Et les acquisitions ont engendré de nouvelles entreprises alors que les talents se déplacent vers de nouvelles entreprises, a noté Alexandre. Umoja Biopharma, Sana Biotechnology et Shape Therapeutics ont été fondées ou sont dirigées par des vétérans de Juno Therapeutics, qui a été acquise par Celgene dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars en 2018.

Le secteur de la santé numérique et des technologies de l’information en matière de santé est également en croissance et, selon le rapport, représente près d’un quart des plus de 1 100 organisations des sciences de la vie de l’État.

Alexandre a un avertissement : à mesure que l’industrie des sciences de la vie se développe, les dirigeants régionaux devraient se concentrer sur la formation et l’attraction de travailleurs. « Je pense que nous devons nous assurer que nous gardons un œil sur le ballon, que nous faisons les investissements dont nous avons besoin dans la main-d’œuvre », a déclaré Alexandre à ..

Voici d’autres faits saillants du rapport, qui a tiré des données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis et d’autres sources.

Les sciences de la vie sont une industrie STEM de premier plan pour les femmes. Les femmes représentent 44 % des emplois dans les sciences de la vie, contre 24 % des emplois dans l’aérospatiale et 30 % dans la conception de systèmes informatiques. Le salaire moyen de 106 122 $ pour un emploi dans les sciences de la vie dépasse le salaire annuel moyen des emplois du secteur privé dans l’État, qui est de 70 144 $. L’augmentation de 23,5 % des emplois dans les sciences de la vie à Washington de 2015 à 2019 était supérieure à l’augmentation globale des emplois dans le secteur privé dans l’État au cours de cette période, et supérieure à l’augmentation des emplois dans les sciences de la vie à l’échelle nationale. L’industrie des sciences de la vie emploie non seulement directement plus de 39 000 personnes, mais soutient plus de 100 000 emplois. L’industrie contribue pour 1,2 milliard de dollars aux recettes fiscales des États et locaux, 9 milliards de dollars en salaires et avantages sociaux et a un impact économique total de 30,1 milliards de dollars. Une grande partie de la croissance des sciences de la vie de 2015 à 2019 est due à l’ajout d’emplois commerciaux et manufacturiers par les entreprises. Seattle a été nommé premier marché émergent des biotechnologies en 2019 par la société immobilière commerciale CBRE, et en 2020, il figurait parmi les dix premiers clusters des sciences de la vie, bien qu’il soit encore loin derrière les centrales de Boston et de San Francisco.

408 sont à Seattle, 69 à Bellevue, 59 à Bothell, 53 à Redmond, 46 à Spokane, 45 à Vancouver et 33 à Kirkland. 437 organisations des sciences de la vie sont impliquées dans la biotechnologie, la recherche à but non lucratif ou sont des sociétés pharmaceutiques et pharmaceutiques. La santé numérique et l'informatique de santé représentent 196 organisations, les dispositifs et équipements médicaux 278, et les matières premières agricoles et les biosciences industrielles 103.