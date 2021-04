Données, statistiques et analyses d’experts pour The Masters sur DraftKings & FanDuel ⋆ .

PGA DFS est rempli de tonnes d’informations utiles, mais parfois cela peut être accablant. L’équipe de golf d’Awesemo a créé un format pour fournir un article condensé qui analysera les quatre statistiques les plus importantes pour le golf fantastique au quotidien. Cet aperçu statistique se concentrera sur la forme récente, l’historique des cours, les coups gagnés et les statistiques de la vieille école. Je fournirai des notes et une fiche technique pour vous aider avec vos choix PGA DFS pour les concours DraftKings et FanDuel dans chaque catégorie. Cette semaine, l’accent est mis sur The Masters.

Choix de la PGA DFS: les maîtres

Forme récente

À l’heure actuelle, le titre de la meilleure cohérence et de l’avantage sur le PGA Tour revient à Jordan Spieth et Paul Casey. Les deux jouent de façon phénoménale, avec cinq top-10, une victoire chacun et plusieurs autres top-cinq. Entre les deux, Spieth a la seule coupe manquée – à la Farmers Insurance en janvier. Il y a quelques golfeurs avec quatre top-10, mais un seul d’entre eux a un top-10 au cours des cinq dernières semaines: Jon Rahm. Les deux autres, Tony Finau et Viktor Hovland, a gagné tous ses 10 premiers il y a au moins six semaines et a connu des difficultés au cours du dernier mois. Dix autres ont compilé trois top-10.

Parmi ceux qui ont au moins trois top-10, Max Homa mène le peloton avec sept top-25 en neuf départs, tandis que Matthew Fitzpatrick est 6 pour 7 dans le top 25. D’autres avec cinq incluent Rory McIlroy, Tyrrell Hatton, Abraham Ancer et Sungjae Im.

Le parcours de golf national d’Augusta n’est généralement pas le cours pour trouver la forme, mais Henrik Stenson tentera de le faire. Il a raté toutes les coupes au cours des 11 dernières semaines. Mais il a regardé de plus près la semaine dernière, doublant le 18e trou pour rater la coupe, mais c’était une amélioration par rapport à ce qu’il avait fait. Il y en a 10 autres à la recherche de leur premier top 25 au cours des deux derniers mois de cette semaine; quelques-uns des plus grands noms incluent Cameron Champ et Matthew Wolff.

Histoire du parcours au Augusta National Golf Club

On l’a dit à maintes reprises et on en dira beaucoup plus: que ce soit les coups d’approche, s’habituer à des mensonges inégaux, ou les greens qui sont les plus durs au monde, de nombreux éléments font de ce tournoi le meilleur spectacle en professionnel le golf. Seuls huit des 88 golfeurs n’ont pas commencé ici au cours des six dernières années.

McIlroy et Dustin Johnson les deux poussent Spieth pour la meilleure histoire à Augusta depuis 2015. Chacun d’eux a cinq top-10 et trois top-cinq. Spieth a également trois top-cinq. Casey a traversé une longue période de 2015 à 2017 où il a terminé dans le top six de chacune de ces années, mais les trois dernières ne se sont pas aussi bien déroulées, y compris une coupe manquée. C’est une histoire similaire pour Justin Rose, qui avait deux finalistes et trois top-10 dans cette séquence, mais les trois dernières années comprenaient également une coupe manquée. Rahm est le seul golfeur en dehors de ces cinq qui a trois top-10 ici au cours des six dernières années. Cameron Smith et Finau sont les autres à mentionner ici, car ils ont deux top-10 en seulement trois pneus, alors que tous les autres mentionnés en ont au moins quatre.

Hideki Matsuyama est également incroyablement cohérent à Augusta, utilisant sa frappe de balle d’élite pour se déplacer ici avec certains des meilleurs. Il a fait la coupe toutes les cinq années, son pire résultat était 32e, et les autres finitions se sont retrouvées dans le top 25. Seul McIlroy a plus, avec six. Jason Day, Louis Oosthuizen, Brooks Koepka et Justin Thomas tous ont quatre top 25.

En dehors des anciens champions précédents en compétition cette semaine comme Sandy Lyle, Jose Maria Olazabal et Ian Woosnam, seul Gary Woodland a plus de trois coupes manquées. Charl Schwartzel, Danny Willett et Shane Lowry tous en ont trois.

Coups gagnés

Augusta National testera toutes les parties du jeu ici cette semaine. Nous allons vérifier avec quelques autres statistiques corollaires cette semaine.

Strokes a gagné le t-shirt au vert

Bryson DeChambeau (1), Rahm (2), Collin Morikawa (3), Will Zalatoris (4), Thomas (5), Dustin Johnson (6)

T-shirt Strokes gainé

DeChambeau (1) ou Sergio Garcia (2), Rahm (3), McIlroy (3), Hovland (5), Im (6), Joaquin Niemann (8), Champ (9),

Coups gagnés à l’approche

Morikawa (1), Thomas (3), Matt Wallace (4), Zalatoris (5), Hatton (10), Dustin Johnson (11)

Coups gagnés autour du vert

Christiaan Bezuidenhout (1), Kevin Na (3), Dylan Frittelli (6), Cantlay (6), Webb Simpson (8), Oosthuizen (9), Dustin Johnson (10), Thomas (14), Spieth (17)

Coups gagnés au putting

Patrick Reed (1), Oosthuizen (3), Brendon Todd (4), Koepka (7) Jason Kokrak (8), Xander Schauffele (9), Zach Johnson (dix)

Statistiques de la vieille école pour l’analyse PGA DFS

J’ai ajouté quelques autres statistiques importantes ici cette semaine.

Distance de conduite

Garcia (1) ou Bubba Watson (2), Championnat (3), McIlroy (4), DeChambeau (5), Thomas (6)

Brouillage 20-30 verges

McIlroy (1), Garcia (2), Tommy Fleetwood (4), Jour (5), Épée d’Hudson (6), Champ (10), Thomas (10), Ryan Palmer (10), Spieth (14)

Mettre à l’extérieur de 20 pieds

Spieth (1) ou Billy Horschel (2), Rose (40), Simpson (4), Rahm (4), Kokrak (4)

Évitement des trois putts

Mackenzie Hughes (2), Smith (3), Hatton (5), Brian Harman (dix), Kevin Kisner (12)

Choix de PGA DFS basés sur les données pour les maîtres

C’était beaucoup d’informations à digérer. À la fin de chaque article hebdomadaire, je fournirai certains des noms qui apparaissent avec des données positives dans au moins deux des quatre. Ceux-ci devraient faire de bons choix PGA DFS sur DraftKings et FanDuel.

Jordan Spieth Paul Casey Jon Rahm Matthew Fitzpatrick

