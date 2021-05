Données sur la croissance du PIB en Inde aujourd’hui EN DIRECT | Inde, Économie, Exercice financier, PIB Actualités Mises à jour 31 mai

Au trimestre précédent, le PIB de l’Inde est revenu en territoire positif, progressant de 0,4 %.

Croissance du PIB de l’Inde EN DIRECT : Le Bureau central des statistiques (CSO) dévoilera aujourd’hui les performances de l’économie indienne au cours du trimestre janvier-mars et publiera le chiffre provisoire du PIB pour l’exercice 2020-21. Les économistes pensent que l’économie indienne s’est accélérée au cours de la période janvier-mars malgré la résurgence de la pandémie de covid-19. Des économistes de premier plan ont estimé que la croissance du PIB se situerait entre 1,3 et 3,5 %. Pendant ce temps, pour l’ensemble de l’année 2020-21, une contraction de la croissance économique est prévue. Les blocages sévères et les restrictions imposées à la circulation fluide des biens et services au début de l’année dernière ont eu des conséquences néfastes sur l’économie, forçant l’Inde à connaître une récession technique de courte durée. Au trimestre précédent, le PIB de l’Inde est revenu en territoire positif, progressant de 0,4 %.