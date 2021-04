Données sur la qualité de l’air en temps réel à portée de main

Akshay Joshi, PDG et cofondateur, Ambee

Ambee est une société d’intelligence environnementale qui mesure, traite et analyse les données hyperlocales sur la qualité de l’air en temps réel. Fondée en 2017 par Madhusudhan Anand, Akshay Joshi et Jaideep Singh Bachher, Ambee utilise l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) pour fournir des données environnementales en temps réel et des informations exploitables spécifiques à l’emplacement aux entreprises et aux consommateurs afin d’atténuer les effets. de diverses menaces liées à des facteurs environnementaux, par exemple, la pollution atmosphérique. Accessible via une application et son site Web, Ambee dispose de données sur la qualité de l’air pour plus de 1 lakh de codes PIN dans 65 pays.

L’idée d’Ambee est née lorsque l’enfant de six mois du co-fondateur Madhusudhan Anand a eu un problème respiratoire potentiellement mortel en raison de la pollution de l’air. Dans sa quête pour comprendre le problème, Madhusudhan a commencé à surveiller la qualité de l’air dans et autour de sa communauté résidentielle. Il a constaté que la station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche était située à 13 km de sa maison, ce qui laissait entendre que la qualité de l’air était bonne. Pour avoir une meilleure idée de la qualité de l’air dans son environnement immédiat, il a mis en place un capteur de qualité de l’air rudimentaire qui pourrait lui notifier en temps réel les données sur la qualité de l’air autour de sa résidence. Il a constaté que les lectures de particules (PM2,5) près de sa maison touchaient des niveaux dangereux de 800 ug / m3. Ce fut la genèse d’Ambee.

Couper pour présenter. Ambee utilise une approche multimodale pour surveiller la qualité de l’air rue par rue. En plus des données de capteurs gouvernementaux, des capteurs IoT propriétaires et des données open source, Ambee utilise des images satellite, des données météorologiques et météorologiques pour mesurer la qualité de l’air. Les algorithmes exclusifs d’Ambee tiennent soigneusement compte des activités humaines telles que le brûlage des ordures, la circulation automobile, la construction et les émissions industrielles qui jouent un rôle important dans la pollution et les émissions de GES, ainsi que d’autres facteurs environnementaux hyperlocaux.

Chaque année, plus de neuf millions de décès dans le monde sont dus à la pollution de l’air, déclare Joshi, PDG et cofondateur d’Ambee. «L’un des principaux facteurs affectant notre lutte contre la pollution atmosphérique est le manque de mesures précises. Malgré les statistiques et les faits alarmants, peu de mesures sont prises pour lutter contre la pollution et résoudre cette crise. Il n’existe pratiquement pas de données fiables permettant aux citoyens ordinaires d’évaluer la qualité de l’air dans leur environnement immédiat. En dehors des grandes villes et métros, il n’y a pratiquement aucune mesure de la qualité de l’air », informe-t-il.

Joshi dit qu’Ambee vend des données et des services aux entreprises. Il travaille avec de grandes entreprises Fortune 500 comme Airbus et Bosch, ainsi qu’avec des startups. «Le marché B2B est notre objectif, et nous avons constaté une traction dans des domaines variés. Notre portefeuille de clients est à la fois national et international. Nous constatons également un intérêt considérable de la part des administrations qui souhaitent adopter notre plateforme en tant que service », dit-il.

Selon lui, les partenaires d’Ambee ont tendance à être des entreprises motivées par la science et la technologie et qui se concentrent énormément sur l’innovation. «Nous travaillons avec des organisations de l’aviation, de l’électroménager, du big data, des services publics, de l’industrie pharmaceutique et de l’assurance.»

Ambee a levé une petite ronde auprès d’investisseurs providentiels de renom en Inde, notamment Venture Catalysts, Techstars, Rajan Anandan (Sequoia, ex-Google), Ambarish Kenghe (Google), Dina Wadia (associé directeur, J Sagar Associates), Nandu Madhava (Twitch, ex-Twitter), d’autres promoteurs et familles d’entreprises. «Nous avons également fait une graine avec Season Two Ventures des États-Unis. Nous sommes sur la bonne voie pour rendre notre trésorerie positive au cours des dix-huit prochains mois », ajoute-t-il.

À court terme, Ambee travaille avec les entreprises et les gouvernements pour obtenir un impact environnemental mesurable dans divers scénarios. «Il s’agit notamment des soins de santé, de la mobilité et de la fabrication», explique Joshi. «À long terme, nous cherchons à créer un référentiel continuellement mis à jour de données environnementales, accessible partout dans le monde, à toute personne disposant d’une connexion Internet.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.