Données Trai : Jio gagne 6,49 L d’utilisateurs mobiles en août ; Airtel ajoute 1,38 lakh

Jio n’a que des abonnés 4G, tandis que Bharti et Vodafone Idea proposent des services 2G, 3G et 4G.

Reliance Jio continue d’ajouter un maximum d’abonnés sans fil parmi les entreprises de téléphonie mobile pendant sept mois consécutifs, mais la dynamique s’est ralentie en août. Par exemple, au cours du mois, Jio n’a ajouté que 6,49 lakh, soit environ 0,65 million d’abonnés, contre 6,52 millions en juillet. La baisse des ajouts a également été observée par Bharti Airtel, qui a ajouté 1,38 lakh d’abonnés en août contre 1,94 million en juillet. Vodafone Idea a poursuivi sa vague de pertes, bien que le taux ait diminué. En août, elle a perdu 8,33 lakh d’abonnés contre 1,43 million en juillet.

En raison des chiffres en sourdine, la base globale d’abonnés au sans fil a également diminué à 1186,72 millions en août, contre 1186,84 millions en juillet, selon les données partagées par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai).

Cependant, en ce qui concerne les abonnés 4G, la situation est très différente. Au cours du mois d’août, Bharti Airtel a ajouté 4,4 millions d’abonnés. Vodafone Idea a cependant perdu 4,5 lakh d’abonnés 4G en août. Il faut mentionner ici que Jio n’a que des abonnés 4G, tandis que Bharti et Vodafone Idea proposent des services 2G, 3G et 4G, bien que la 3G soit fermée dans tout le pays. Selon les analystes, les chiffres en sourdine pour les ajouts sans fil peuvent être attribués aux récentes hausses des tarifs prépayés par Bharti et Vodafone Idea. Fin juillet, les deux compagnies de téléphone avaient augmenté leurs tarifs mensuels de packs de base, faisant de Rs 79 le pack d’entrée.

L’impact de la hausse a été constaté par les clients ruraux à bas salaires, qui ont décidé de quitter le réseau, ont ajouté les analystes.

En revanche, les analystes ont déclaré que les chiffres en sourdine de Jio pourraient être dus à la situation dirigée par Covid. La société a précédemment prolongé la validité des utilisateurs de Jio Phone et offrait également une recharge gratuite à ces utilisateurs. En raison des cadeaux, de nombreux utilisateurs de Jio Phone sont restés sur le réseau, mais en août, comme il n’y avait pas eu une telle offre, les ajouts bruts ont diminué, ont ajouté les analystes.

Jio s’est cependant considérablement amélioré en ce qui concerne les abonnés actifs, augmentant son avance sur Bharti. En août, Jio compte 350,63 millions d’abonnés actifs au sans fil contre 346,84 millions de Bharti. Au cours des deux derniers mois, Jio a battu Bharti chez les abonnés sans fil actifs.

En termes d’utilisateurs du haut débit sans fil, la base de Jio s’élevait à 443,86 millions, suivie de Bharti à 202,27 millions, Vodafone Idea à 123,52 millions. Les demandes de MNP ont également été constamment élevées au cours des derniers mois. Les demandes de MNP s’élevaient à 11,28 millions en août.

En août, Jio a dépassé Bharti pour devenir le deuxième plus grand fournisseur de services haut débit filaire avec 240 000 ajouts. Bharti a ajouté 150 000 abonnés haut débit filaires. Comme en août, la base haut débit filaire de BSNL s’élevait à 5,49 millions, suivie de 3,71 millions de Reliance Jio, 3,69 millions de Bharti, 1,95 million d’ACT et 1,08 million de Hathway Cable.

