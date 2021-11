Donnell Rawlings dit que la controverse de Chappelle est mal interprétée

Lire du contenu vidéo

Un des Dave ChappelleLes meilleurs amis de s disent que la plupart des gens ne comprennent pas « The Closer » ou la controverse qui l’entoure – et ils ne comprennent pas non plus ce que veulent vraiment dire les gens qui le défendent.

Découvrez ce que Donnell Rawlings dû dire mardi à LAX — nous avons posé des questions sur le fait Jay Z — et d’autres, dont l’ancien Prez Barack Obama – semblait récemment soutenir le spécial de Dave et/ou se porter garant de son personnage.

DR pense que les gens interprètent mal tout ce « soutien », car, comme il l’a dit, la plupart des célébrités s’exprimant au nom de Dave ne cosignent pas nécessairement son point de vue – mais défendent plutôt la liberté d’expression et les droits des artistes.

Du moins, c’est ce que Donnell a pris de Jay en disant que « The Closer » le faisait parfois grincer des dents, mais c’est ce que « grand art » vous fait faire parfois.

C’est un point assez intéressant qu’il fait valoir – et il ajoute que malgré toute la controverse, Dave est de bonne humeur en ce moment. Donnell va jusqu’à l’appeler le « point le plus heureux » de la vie de Chappelle.

10/6/21 BACKGRID

Cela semblait assez clair, d’après le visage de DC lorsque nous l’avons fait sortir à Hollywood le mois dernier … tout comme le Le buzz « plus proche » commençait décoller.

Comme vous le savez, Chappelle a déclaré qu’il avait du mal à trouver une distribution pour son nouveau film documentaire sans titre – en raison du contrecoup de « The Closer » – mais Donnell lui donne une prise et explique pourquoi il est plus important que jamais pour les gens de le voir. .. surtout les ennemis.