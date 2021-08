Donner 70 sièges au Congrès a-t-il coûté au RJD les élections du Bihar ? Tejashwi Yadav s’ouvre sur t

Tejashwi Yadav a déclaré qu’ils soulevaient la question de la justice économique pour attirer l’attention du gouvernement sur le sort de la population.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bihar, Tejashwi Yadav, qui a dirigé le Rashtriya Janata Dal pour devenir le plus grand parti aux élections de l’Assemblée du Bihar contre le BJP-JD(U), s’est finalement ouvert sur la question de savoir s’il fallait donner au Congrès un nombre important de sièges. a coûté au parti sa chance au pouvoir dans les sondages l’année dernière.

Lors d’une récente session interactive avec The Indian Express, Tejashwi a déclaré que le Mahagathbandhan était une alliance de partis partageant les mêmes idées et que le Congrès était le plus ancien allié du RJD. Il a dit que chaque parti veut contester plus de sièges et quand il y a une alliance, tous les partis sont un – que ce soit le Congrès ou le RJD. Tejashwi a déclaré que si un parti est fort dans une région, il devrait se battre depuis ce siège et il faut faire quelques petits sacrifices pour garder l’alliance intacte.

Notamment, le Congrès a contesté 70 sièges dans le cadre du Mahagathbandhan mais n’a pu en remporter que 19, l’une des principales raisons pour lesquelles Tejashwi et le RJD réchauffent les bancs de l’opposition à l’assemblée du Bihar.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le RJD aurait pu faire différemment pour remporter les élections du Bihar, Tejashwi a déclaré que le Mahagathbandhan n’avait pas réussi devant le BJP en termes de ressources. « Si nous avions un hélicoptère, ils en avaient 30. Comme les élections se déroulaient alors dans un seul État, ils y avaient mis toute leur force. Le mandat du peuple était avec le Mahagathbandhan, mais vous pouvez dire que la décision de la CE était en faveur de la NDA… », a déclaré Tejashwi.

Le chef de l’opposition a déclaré qu’ils soulevaient la question de la justice économique pour attirer l’attention du gouvernement sur le sort de la population. Il a dit que la pauvreté et l’inflation sont de gros problèmes. « Le Bihar cultive beaucoup de maïs, de canne à sucre, de bananes, mais il n’y a pas d’unités de transformation alimentaire pour ce produit. Il n’y a pas assez d’usines et d’industries dans l’État qui peuvent créer des emplois. Aucun travail n’a été fait pour cela par le gouvernement…. Même maintenant, le Bihar doit faire face à la fois à des inondations et à des sécheresses et le gouvernement n’a trouvé aucune solution. C’est pourquoi la justice économique est très importante maintenant et nous l’élevons donc », a-t-il déclaré.

Réagissant au fiasco du LJP, Tejashwi a déclaré qu’ils avaient de bonnes relations avec Chirag Paswan et qu’il devait être plus clair dans son idéologie et décider de toute alliance possible.

Le chef du RJD a également critiqué CM Nitish Kumar pour ne pas avoir tenu compte des demandes des gens. « Les murs de la résidence du CM s’élèvent, sa sécurité augmente. Pendant ses yatras, il descend juste de l’hélicoptère, voit le projet et revient. Je rencontre des gens ordinaires tous les jours. Le CM ne rencontre les bureaucrates que pour des réunions d’analyse. Et quel en est le résultat ? Les soins de santé, l’éducation, tout est en ruine à Patna », a déclaré Tejashwi.

Parlant d’une alternative pour affronter le BJP et le Premier ministre Narendra Modi, Tejashwi a déclaré que le Congrès est un parti national et que l’opposition ne peut pas se réunir sans le Congrès. « Le Congrès doit devenir le fondement d’une telle opposition… Tout le monde doit se rassembler, garder de côté son ego et ses différences pour sauver le pays. Si vous supprimez les partis régionaux, il y a au moins 200 sièges où le Congrès et le BJP sont en compétition directe. Mais dans les zones où les partis régionaux sont forts, ils devraient être aux commandes. Le temps est venu pour cela…. » il a dit.

Tejashwi a également déclaré que le BJP-RSS avait le programme d’une nation hindoue et que sa formule éprouvée était le communautarisme. Il a dit que la stratégie de l’opposition devrait être basée sur des problèmes réels et qu’elle doit trouver une solution à la façon dont le BJP, RSS font leur publicité sur les questions religieuses et autres.

Il a dit que les élections au Bengale ont montré que les gens croient en la laïcité. « Des chefs de parti régionaux tels que Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav, Sharad Pawar, nous nous rencontrons de temps en temps. Tout le monde se soucie du pays. Très bientôt, une stratégie sera mise en place… Si nous n’avons pas réussi à convaincre les gens jusqu’à présent, cela signifie qu’il y a des erreurs et que nous ne sommes pas considérés comme « un ». Nous devons donc abandonner nos egos et nos différences, qui obtient quel poste, nous devons oublier cela. Si le pays survit, nous obtiendrons des postes », a déclaré Tejashwi.

