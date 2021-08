Donner aux utilisateurs un accès facile au marché mondial de la cryptographie ⋆ Crypto nouveaux médias

[Featured Content]

La course haussière massive de Bitcoin plus tôt cette année a attiré de nombreux nouveaux investisseurs de détail et institutionnels sur le marché.

Le commerce de crypto a explosé en popularité et avec BTC atteignant un sommet historique (ATH) de plus de 64 000 $ en avril, la crypto est en train de devenir rapidement un nom familier dans le monde de la finance.

Parmi les nouveaux entrants, il y a des commerçants novices qui ont peu ou pas de connaissances sur la façon d’acheter leur première unité de bitcoin. Bien qu’il existe plusieurs échanges de crypto qui promettent aux utilisateurs une expérience fluide, Paybis fournit des services encore plus convaincants et les bons outils pour les nouveaux arrivants et les traders chevronnés, leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour bénéficier du marché de la crypto.

Qu’est-ce que Paybis

Paybis est un échange de crypto-monnaie basé au Royaume-Uni lancé en 2014, avec pour objectif principal de fournir aux clients une expérience de trading crypto holistique. L’échange offre une plate-forme fiable et facile à utiliser avec des outils qui permettront aux utilisateurs d’accéder au marché mondial de la cryptographie.

Paybis est actuellement disponible dans plus de 180 pays et prend en charge les principaux actifs cryptographiques, notamment Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, DOGE et bien d’autres.

Fonctionnalités de Paybis

Paybis possède des fonctionnalités impressionnantes que les traders, anciens et nouveaux, peuvent exploiter pour tirer le meilleur parti de leur expérience de trading crypto. Certaines des caractéristiques qui distinguent l’échange incluent:

Support client multilingue 24h/24 et 7j/7

Paybis dispose d’une équipe de support client professionnelle et efficace qui fournit aux utilisateurs des réponses satisfaisantes à toutes leurs questions. Les traders peuvent contacter le service client par e-mail ou via l’option Livechat disponible sur le site Web de la bourse.

De plus, la plateforme a déjà publié une description détaillée de la façon dont les clients peuvent utiliser le site Web. Paybis a également une page FAQ qui offre des réponses à un large éventail de questions que les commerçants peuvent se poser.

De nombreux échanges cryptographiques facturent aux commerçants des frais exorbitants pour les achats et les exécutions commerciales, mais Paybis offre à ses clients certaines des commissions les plus basses qu’ils puissent trouver sur le marché, permettant aux commerçants d’obtenir plus de crypto pour leur argent.

Bien que les commissions et les frais puissent varier en fonction de l’emplacement, du mode de paiement et de la devise utilisée, Paybis parvient toujours à offrir des taux de commission compétitifs aux utilisateurs.

Alors que les échanges cryptographiques continuent d’être une cible principale pour les pirates, la sécurité est devenue l’une des choses les plus importantes que les commerçants considèrent avant de choisir un échange. Pour cette raison, Paybis fait un effort supplémentaire pour s’assurer que les fonds et les informations personnelles des clients sont conservés en sécurité afin d’éviter toute exploitation ou perte.

Paybis est agréé par plusieurs régulateurs financiers de premier plan, dont la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis. L’échange cryptographique est également conforme aux lois réglementaires de l’UE et des États-Unis.

En outre, Paybis dispose de plusieurs processus de vérification des comptes, notamment des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) pour garantir la sécurité des comptes des utilisateurs.

Avec un contrôle strict des organismes de réglementation et d’autres mesures de sécurité en place, les commerçants peuvent être assurés que leurs fonds sont entre de bonnes mains lorsqu’ils utilisent Paybis.

Processus d’inscription simple

Malgré les exigences AML et KYC, Paybis a rendu l’enregistrement des nouveaux utilisateurs aussi simple que possible. L’ensemble du processus d’enregistrement et de vérification ne prend que quelques minutes. Une fois le compte vérifié, les utilisateurs peuvent immédiatement commencer à trader sur la plateforme.

Accès mondial aux produits cryptographiques

Paybis et ses offres sont disponibles pour les clients dans plus de 180 pays différents. La plate-forme prend en charge environ neuf langues différentes, dont l’anglais, l’arabe, le français, l’allemand, l’italien, le coréen, le portugais, l’espagnol et le russe.

Sa prise en charge linguistique diversifiée permet aux commerçants de diverses régions du monde d’acheter sans effort l’une des dix crypto-monnaies répertoriées.

Comment acheter du Bitcoin sur Paybis

Que ce soit votre première fois ou que vous négociez depuis des années, n’importe qui peut acheter des bitcoins et d’autres actifs cryptographiques sur Paybis en quelques étapes simples.

Pour commencer, la plate-forme prend en charge plus de 45 fiats, de sorte que les utilisateurs peuvent choisir la devise qu’ils souhaitent utiliser et sélectionner le montant d’argent à dépenser pour l’achat de bitcoins. Les paiements peuvent être effectués à l’aide de cartes de débit ou de crédit, de virements bancaires ou de portefeuilles électroniques comme Neteller et Skrill.

Terminer la vérification du compte

Pour assurer davantage la sécurité, les commerçants sont tenus de suivre un processus de vérification de compte pour confirmer que la transaction a été initiée par le propriétaire du compte.

L’étape suivante consiste à saisir l’adresse du portefeuille à laquelle le BTC sera envoyé et à confirmer la transaction.

Une fois l’adresse du portefeuille envoyée et le paiement confirmé, Paybis transférera le bitcoin vers le portefeuille fourni.

Conclusion

L’achat et le commerce de crypto peuvent être une expérience passionnante si un commerçant travaille avec un échange fiable, sécurisé et réputé. Mais l’expérience peut rapidement tourner au vinaigre lorsque les utilisateurs font de mauvais choix lors du choix d’un échange à utiliser. Paybis offre aux traders tout ce dont ils ont besoin pour naviguer sur le marché de la cryptographie, et avec un score presque parfait sur Trustpilot, l’échange rend la cryptographie plus accessible et inclusive.

La source