Donner de l’argent gratuit est-il le meilleur moyen d’aider les sans-abri?

Ray est un homme de 55 ans à Vancouver, au Canada. Il vivait dans un refuge d’urgence pour sans-abri. Mais au cours des deux dernières années, il a pu payer pour un logement et des cours pour le préparer à l’emploi de ses rêves – en partie parce qu’il a participé à une étude appelée New Leaf Project.

L’étude, menée par l’organisme de bienfaisance Foundations for Social Change en partenariat avec l’Université de la Colombie-Britannique, était assez Facile. Il a identifié 50 personnes dans la région de Vancouver qui étaient devenues sans-abri au cours des deux dernières années. Au printemps 2018, il leur a remis à chacun une somme forfaitaire de 7500 $ (en dollars canadiens). Et il leur a dit de faire ce qu’ils voulaient avec l’argent.

«Au début, je pensais que c’était un peu tiré par les cheveux – trop beau pour être vrai», a déclaré Ray. «Je suis allé avec l’un des représentants du programme dans une banque et nous avons ouvert un compte bancaire pour moi. Même après que l’argent était là, il m’a fallu une semaine pour qu’il pénètre. »

Au cours de l’année suivante, l’étude a effectué un suivi périodique auprès des bénéficiaires, leur demandant comment ils dépensaient l’argent et ce qui se passait dans leur vie. Parce qu’ils participaient à un essai contrôlé randomisé, leurs résultats ont été comparés à ceux d’un groupe témoin: 65 sans-abri qui n’ont pas reçu d’argent. Les bénéficiaires d’argent et les membres du groupe témoin ont eu accès à des ateliers et à un encadrement axés sur le développement des compétences de vie et des plans.

Les résultats? Les personnes qui ont reçu des transferts en espèces ont emménagé plus rapidement dans un logement stable et ont économisé suffisamment d’argent pour maintenir leur sécurité financière au cours de l’année de suivi. Ils ont réduit les dépenses en drogues, tabac et alcool de 39% en moyenne, et ont augmenté les dépenses en nourriture, vêtements et loyer, selon des autodéclarations.

«Contre des stéréotypes vraiment néfastes, nous avons vu que les gens faisaient des choix financiers judicieux», m’a dit Claire Williams, PDG de Foundations for Social Change.

L’étude, bien que petite, va à l’encontre des mythes selon lesquels les gens qui deviennent pauvres obtiennent de cette façon parce qu’ils sont mauvais dans la prise de décision rationnelle et la maîtrise de soi, et sont donc intrinsèquement responsables de leur situation, et que les gens sont libres l’argent va le souffler sur des choses frivoles ou des substances addictives. Des études ont toujours montré que les transferts monétaires n’augmentaient pas la consommation de «biens de tentation»; soit ils le diminuent, soit ils n’ont aucun effet sur lui.

«Je travaille avec des personnes en situation d’itinérance en tant que médecin de famille depuis 16 ans et je ne suis nullement surpris que les personnes qui ont reçu cet argent l’utilisent à bon escient», Gary Bloch, un médecin canadien qui prescrit de l’argent aux patients à faible revenu, m’a dit.

«Il devrait être assez évident maintenant que fournir de l’argent aux personnes à très faible revenu aura un effet positif», a-t-il ajouté. «Nous l’avons vu dans d’autres travaux (programmes de transferts monétaires conditionnels en Amérique latine, études sur le revenu annuel garanti au Manitoba), et je m’attendrais à un résultat similaire ici.

De plus, selon Foundations for Social Change, les transferts monétaires dans la région de Vancouver ont en fait permis d’économiser de l’argent pour la société en général. Permettre à 50 personnes de s’installer plus rapidement dans un logement a permis au système de refuge d’économiser 8 100 $ par personne au cours de l’année, pour une économie totale de 405 000 $. C’est plus que la valeur des transferts en espèces, ce qui signifie que les transferts se rentabilisent d’eux-mêmes.

«Les gens pensent que le statu quo est bon marché, mais il est en fait incroyablement cher», a déclaré Williams. «Alors pourquoi ne donnons-nous pas aux gens l’argent dont ils ont besoin pour transformer leur vie?»

Les avantages – et les limites – de donner de l’argent gratuitement aux gens

Williams a développé l’idée du projet New Leaf lorsque sa co-fondatrice lui a envoyé un lien vers une conférence TED 2014 de l’historien Rutger Bregman intitulée «Pourquoi devrions-nous donner à tout le monde un revenu de base». Il a fait valoir que le moyen le plus efficace d’aider les gens était simplement de leur donner de l’argent.

L’idée générale derrière le revenu de base – que le gouvernement devrait donner à chaque citoyen une infusion mensuelle d’argent gratuit sans conditions – a pris de l’ampleur ces dernières années, plusieurs pays menant des programmes pilotes pour le tester.

Et les preuves à ce jour montrent que l’obtention d’un revenu de base a tendance à stimuler le bonheur, la santé, la fréquentation scolaire et la confiance dans les institutions sociales, tout en réduisant la criminalité. Les bénéficiaires dépensent généralement l’argent pour les nécessités telles que la nourriture, les vêtements et les factures de services publics.

Mais Williams et ses collaborateurs ont décidé que plutôt que de donner aux gens des paiements mensuels, ils donneraient une grosse somme forfaitaire. “La recherche montre que si vous donnez aux gens une plus grande somme d’argent à l’avance, cela déclenche une réflexion à long terme”, par opposition à simplement garder les gens en mode de survie, a expliqué Williams. «Vous ne pouvez pas penser à vous inscrire à un cours pour faire avancer votre vie quand vous n’avez pas assez d’argent pour mettre de la nourriture sur la table. La grosse somme forfaitaire au début donne aux gens beaucoup plus d’agence. »

C’est ce qu’il a fait pour Ray. En plus d’obtenir un logement, il a utilisé le transfert d’argent pour suivre les cours dont il avait besoin pour devenir un travailleur de première ligne au service des toxicomanes. «Maintenant, je peux travailler dans n’importe lequel des abris et des centres communautaires de la région», m’a-t-il dit, ajoutant que recevoir un transfert en espèces avait été un vote de confiance. «Cela donne à la personne sa propre estime de soi, sa confiance.»

Cependant, tout le monde n’était pas éligible à un transfert en espèces. L’étude n’a recruté que des participants qui étaient sans-abri depuis moins de deux ans, avec l’idée que l’intervention précoce réduit le plus efficacement le risque que les personnes subissent un traumatisme du fait de vivre sans domicile. Et les personnes ayant de graves problèmes de santé mentale ou de toxicomanie ont été exclues de l’initiative. Williams a déclaré que ce n’était pas par conviction qu’il y a des «pauvres qui méritent» et des «pauvres qui ne le méritent pas» – un cadre terriblement persistant sur la pauvreté – mais par désir d’éviter de créer un risque de préjudice et d’assurer la plus grande probabilité de succès.

«S’il y avait un effet nul de la part des personnes recevant de l’argent, du point de vue des investisseurs, cela pourrait être considéré comme un« gaspillage d’argent »car cela ne démontrait pas réellement d’impact dans la vie de quelqu’un», a déclaré Williams. «Nous voulions juste commencer petit, et l’idée est qu’avec les itérations suivantes, nous commencerons à assouplir ces paramètres.»

Elle a également déclaré que c’était une décision difficile d’inclure un groupe de contrôle de personnes qui ne recevraient pas d’argent, mais qu’en fin de compte, le groupe de contrôle a été jugé nécessaire pour prouver l’impact. «Nous savions que nous avions besoin de rigueur, car les gens hésiteraient à donner de l’argent aux gens. Nous voulions cette base de preuves qui puisse apaiser certaines des préoccupations des gens quand ils veulent voir les faits concrets », m’a-t-elle dit.

À l’avenir, Foundations for Social Change tente d’amasser 10 millions de dollars pour étendre son approche de transfert d’argent à plusieurs villes du Canada. Il prévoit de distribuer 200 transferts en espèces lors de la prochaine itération, qui sera également exécutée comme un essai contrôlé randomisé. Sur la base des commentaires des participants à l’étude et d’un comité consultatif sur l’expérience vécue – un groupe de personnes qui ont vécu l’itinérance – l’organisme de bienfaisance offrira une nouvelle gamme de soutiens non monétaires aux bénéficiaires en espèces et au groupe de contrôle, y compris un smartphone gratuit.

L’organisme de bienfaisance espère également travailler avec d’autres populations, comme les personnes sortant de prison et les personnes sortant du commerce du sexe. Pour Williams, le temps semble venu.

«Je pense que la pandémie a vraiment adouci les attitudes des gens face à la nécessité d’un paiement en espèces d’urgence lorsque les gens traversent des moments difficiles», a-t-elle déclaré.

Bien que les résultats de l’étude semblent prometteurs, ils n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. De plus, il convient de noter que l’argent liquide à lui seul n’est probablement pas suffisant pour mettre fin à l’itinérance.

«Même si je n’ai aucun problème à fournir de l’argent aux personnes qui ont besoin d’argent, la solution à l’itinérance est le logement», m’a dit Bloch. «Surtout dans une ville comme Vancouver où l’offre de logements est faible et les loyers astronomiques, il sera très difficile de soutenir une intervention de lutte contre l’itinérance sans offrir de logements abordables à long terme. Je ne voudrais pas que ces conclusions servent à atténuer la pression sur le besoin critique de fournir à la fois des logements abordables à long terme et une sécurité du revenu à long terme.

Cela dit, Bloch a ajouté: «Si cette étude sert à contrecarrer la perception de certaines personnes selon laquelle les personnes sans domicile et / ou à faible revenu ne peuvent pas se voir confier un revenu supplémentaire, c’est formidable. C’est un mythe que nous devons enterrer une fois pour toutes.

