Donner des droits fondamentaux à la vache, la déclarer animal national : Haute Cour d’Allahabad

Le jugement a été prononcé par un banc de juges unique du juge Shekhar Kumar Yadav.

La Haute Cour d’Allahabad a observé aujourd’hui que la vache fait partie intégrante de la culture indienne et devrait être déclarée animal national. Le HC a fait ces observations tout en refusant la libération sous caution à un accusé nommé Javed qui fait face à des accusations en vertu de la loi sur la prévention de l’abattage des vaches dans l’Uttar Pradesh. Le jugement a été prononcé par un banc de juges unique du juge Shekhar Kumar Yadav. Le juge Yadav a déclaré que le gouvernement central devrait déposer un projet de loi au Parlement pour accorder des droits fondamentaux aux vaches et que des lois strictes soient adoptées pour punir ceux qui nuisent aux vaches, a rapporté Bar and Bench. Javed a été inculpé en vertu des articles 3, 5 et 8 de la loi sur la prévention de l’abattage des vaches.

Le juge Yadav a noté que la protection des vaches n’est pas la responsabilité d’une seule religion. Il a dit que puisque la vache fait partie de la culture indienne, le travail de sauvegarde de la culture est la responsabilité de chaque citoyen, quelle que soit sa religion. Le juge Yadav a déclaré dans son ordonnance de mise en liberté sous caution que le pays ne prospérera que si la vache est vénérée.

Le HC a fait remarquer que si les gens de différentes religions vivent en Inde et peuvent adorer différemment, mais c’est la seule nation où leur pensée est la même pour le pays.

Le HC a déclaré dans son ordonnance que dans une situation où tout le monde travaille pour une Inde unie et soutient sa foi, la foi et la croyance de certaines personnes ne sont pas du tout dans l’intérêt du pays et elles ” ne font qu’affaiblir le pays en parlant comme ça ” . « Au vu des circonstances ci-dessus, il est prouvé qu’une infraction prima facie a été commise contre le requérant », a noté la Cour.

Refusant la caution, le tribunal a déclaré que la caution de l’accusé pourrait «perturber» l’harmonie de la société dans son ensemble. Le HC a noté que l’accusé est un récidiviste et a également commis l’abattage de vaches dans le passé.

Le HC a également exprimé sa préoccupation concernant le fonctionnement des gaushalas à travers l’État, affirmant que les nombreuses personnes travaillant pour prendre soin des vaches ne se soucient que de leurs propres intérêts.

