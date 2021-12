Donner du sens à la hausse des tarifs télécoms

Vodafone Idea, cependant, a beaucoup à célébrer avant de relever ces défis et d’autres.

Le 23 novembre, Airtel, l’un des trois opérateurs privés indiens de téléphonie mobile, a annoncé une hausse de près de 25 % de ses prix de détail. Vodafone Idea a emboîté le pas et Reliance Jio a depuis annoncé une hausse tarifaire similaire.

Quelles sont les implications pour les consommateurs, les opérateurs et la concurrence sur le marché ? Comment le gouvernement et le Trai verront-ils cette étape ?

La hausse des tarifs était imminente. Airtel et Vodafone ont affirmé à plusieurs reprises que les prix actuels étaient commercialement insoutenables. On craignait que les mauvaises finances des opérateurs ne nuisent aux offres lors de la prochaine vente aux enchères pour le spectre 5G, prévue l’année prochaine. Jusqu’à récemment, le secteur était endetté de Rs 3,85 billions, ce qui est nettement plus que ses revenus annuels. Les entreprises avaient demandé des secours au gouvernement ainsi qu’au Trai.

Vodafone Idea, confronté à une responsabilité combinée d’environ Rs 1,8 billion, est peut-être le plus heureux de la décision d’Airtel. L’entreprise est aux prises avec un ARPU (revenu moyen par utilisateur) inférieur à celui de ses concurrents privés et une part de marché en baisse. Augmenter ses tarifs de manière unilatérale aurait pu risquer de perdre des abonnés au profit de concurrents.

Jio aurait pu, en théorie, contrecarrer la décision d’augmenter les prix. Il est mieux placé financièrement et, sans doute, capable de maintenir des prix plus bas plus longtemps. S’il avait résisté, ses concurrents auraient été contraints d’aligner ces prix pour conserver leurs abonnés, comme cela s’était produit lorsque Jio est entré sur le marché il y a cinq ans.

Les consommateurs regretteront que tous les acteurs privés augmentent les prix, car l’accessibilité des services mobiles reste une préoccupation pour beaucoup. Les entreprises espèrent que des prix plus élevés ne nuisent pas aux abonnements ou à l’utilisation. Avec les moyens d’acheter des smartphones, la plupart des internautes actifs peuvent probablement absorber le fardeau supplémentaire des prix.

Mais les quelque 400 millions d’abonnés 2G en Inde sont sans doute plus sensibles aux prix, et la 2G représente toujours des revenus importants pour Airtel, Vodafone Idea et BSNL (un récent rapport d’Ericsson suggère que la 2G en Asie du Sud pourrait se poursuivre jusqu’en 2030). Ces abonnés seront doublement désavantagés si l’augmentation des revenus provenant de la hausse des prix n’est pas, au moins en partie, utilisée pour mettre à niveau leurs services de données misérables.

Ironiquement, le gouvernement pourrait se réjouir de la hausse des tarifs. Il avait subi des pressions pour alléger le fardeau des entreprises privées, en particulier l’idée financièrement précaire de Vodafone. Mais le gouvernement était confronté à deux risques peu enviables. Premièrement, la sortie de Vodafone Idea nuirait à la confiance des investisseurs, en plus de réduire davantage la concurrence sur le marché des télécommunications. Deuxièmement, la perception que le gouvernement renflouait une entreprise privée de télécommunications alors que les entreprises publiques BSNL et MTNL étaient en difficulté.

Le paquet de réformes pandémiques qu’il a proposé à l’industrie des télécommunications reflétait ces deux préoccupations. Il a permis un moratoire sur les cotisations pour aider les opérateurs avec leur faible trésorerie mais n’a pas réduit leurs passifs. Le ministre des Communications a tenu à préciser que son paquet n’aurait pas d’impact sur les revenus du gouvernement. Il serait heureux que les entreprises augmentent les leurs en augmentant les tarifs.

Je crois que le Trai serait soulagé plutôt qu’inquiété. Les opérateurs mobiles, affirmant que les tarifs étaient inférieurs aux coûts, souhaitaient que le Trai fixe des prix planchers, c’est-à-dire une limite inférieure des tarifs. Si cela avait été convenu, la tâche désagréable d’annoncer des prix plus élevés serait tombée sur le Trai !

Le Trai s’abstient actuellement (s’abstient) d’exercer ses pouvoirs exclusifs de fixation des tarifs, laissant les opérateurs libres de fixer presque tous les prix. L’approche a fonctionné. Grâce à un marché concurrentiel, les tarifs des télécommunications en Inde sont parmi les plus bas au monde (même après la hausse des prix). Le Trai n’avait pas besoin de fixer des prix planchers. Il n’est pas non plus obligé de continuer avec indulgence. Il pourrait réguler les prix s’il constate des signes d’abus de marché, dont il existe des allégations occasionnelles. Un exemple en est la récente plainte de Jio auprès du Trai selon laquelle, après la hausse des tarifs, Vodafone Idea a rendu plus difficile pour les abonnés de son plan le plus bas de Rs 149 de passer à un autre opérateur. Jio allègue que pour envoyer le SMS obligatoire pour porter le numéro, l’abonné devrait acheter le prochain plan plus élevé coûtant Rs 179. Heureusement, le Trai peut gérer cela de plusieurs manières sans recourir à une analyse détaillée ou abandonner son abstention. Par exemple, il pourrait rendre le numéro de portage 1909 gratuit.

Dans un marché où la technologie et les modèles commerciaux changent continuellement, la fixation des prix est complexe, coûteuse et controversée ; les régulateurs devraient le faire dans des circonstances exceptionnelles de préjudice imminent.

Le Trai peut simplifier considérablement sa tâche en aidant à étendre la concurrence de facto. Il peut garantir qu’aucun acteur, technologie ou modèle commercial ne se heurte à une barrière à l’entrée. Cela seul atténuera de nombreux inconvénients de la concurrence actuellement réduite entre les opérateurs de télécommunications.

La focalisation excessive de la réglementation sur les opérateurs de télécommunications est dépassée. L’approche était pertinente lorsque les services de télécommunications comprenaient des appels téléphoniques et des SMS, qui généraient la plupart des revenus. Plus maintenant. Ces services sont un petit sous-ensemble d’applications Internet polyvalentes telles que WhatsApp, Skype, Zoom, etc. De nombreux autres acteurs peuvent désormais configurer des réseaux et des services de télécommunications. Ils ont besoin d’un soutien réglementaire, tout comme les opérateurs télécoms.

Mais les opérateurs de télécommunications sont également confrontés à des défis de taille. Ils sont aux prises avec des frais élevés, un spectre coûteux, ainsi que des coûts et des retards considérables dans l’obtention des droits de passage. Leur avantage de premier arrivé s’érode. Les revenus des appels longue distance ou des frais d’interconnexion autrefois exorbitants se sont évaporés. Changer d’opérateur est simple et peu coûteux (sauf, bien sûr, si vous avez le forfait prépayé Rs 149 de Vodafone Idea !).

Vodafone Idea, cependant, a beaucoup à célébrer avant de relever ces défis et d’autres. Grâce à la hausse volontaire des prix, le gouvernement et le Trai n’ont pas eu à intervenir pour augmenter directement les revenus des opérateurs. Ils peuvent être reconnaissants envers les clients.

