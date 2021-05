Donner du sens à la vague de COVID-19 en Inde ⋆ 10z viral

par Mathew Maavak, poste d’activiste:

L’Inde est actuellement témoin d’une poussée de COVID-19 aux proportions sans précédent, avec une souche prétendument triple mutante étirant l’infrastructure de santé du pays à ses limites. L’incertitude qui pèse sur la nation est aggravée par les envois viraux de cadavres s’entassant dans les morgues; de personnes tombant mortes dans les rues; d’âmes découragées sautant de leurs balcons; et des bûchers funéraires dans tout le pays. Il n’y aura pas de censure Big Tech axée sur le service public dans ce cas.

C’est censé être Wuhan 2.0. Tout fanatique des médias sociaux serait pardonné de penser que la population indienne de 1,3 milliard d’habitants pourrait subir une baisse avant la fin de l’année.

Au milieu du miasme toxique de la peur, des explications cohérentes sur cette vague sont difficiles à trouver. Par conséquent, il faut recourir à des corrélations et des approximations afin d’évaluer les causes et les effets. Pour commencer, il faut comparer le nombre annuel de décès (toutes causes confondues) avant et après l’avènement du COVID-19 en Inde, en particulier pour l’année 2021. Mais les données pertinentes ne seront disponibles que dans un an. Beaucoup mourront à la suite de verrouillages continus qui affaiblissent généralement le système immunitaire. Les procédures médicales essentielles seront reportées car les hôpitaux sont obligés de se concentrer sur le COVID-19. La montée du désespoir socio-économique entraînera naturellement une flambée des suicides. En fin de compte, tous les décès dus aux coronavirus ne peuvent pas être directement attribués au virus, peu importe la façon dont les «experts» les additionnent.

D’autres corrélations doivent également être explorées dans le contexte indien. L’Inde a été assez tardive pour rejoindre le train en marche de la vaccination de masse. Tout au long de 2020, ses chiffres de mortalité COVID-19 étaient modérés par rapport aux normes mondiales en raison de l’efficacité des protocoles de traitement à faible coût. L’hydroxychloroquine (HCQ) a été sanctionnée pour un traitement de stade précoce à partir de mars 2020; tandis que quelques mois plus tard, l’état le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh (231 millions d’habitants), a remplacé le HCQ par l’ivermectine (un médicament antiparasitaire).

Les résultats sont très encourageants. Comme TrialSiteNews (TSN) l’a rapporté le 9 janvier 2021:

À la fin de 2020, l’Uttar Pradesh – qui distribuait de l’ivermectine gratuite pour les soins à domicile – avait le deuxième taux de mortalité le plus bas en Inde, à 0,26 pour 100000 habitants en décembre. Seul l’état du Bihar, avec 128 millions d’habitants, était plus bas, et il recommande également l’ivermectine.

Bien que la situation des coronavirus soit sous contrôle, New Delhi subissait une immense pression de la part de divers lobbies internationaux et de leurs mandataires locaux pour lancer une campagne de vaccination de masse. On peut affirmer que les pénuries d’oxygène persistantes en Inde sont le résultat direct de la priorité accordée aux vaccins expérimentaux commandés à l’étranger par rapport aux nécessités locales.

Alors que le lancement initial de la vaccination de masse était prévu pour le 16 janvier, la campagne n’a effectivement décollé qu’à la fin du mois de février. Avec un timing étrange, le New York Times a salué l’Inde comme une «puissance de fabrication de vaccins inégalée» qui pourrait contrer la Chine dans le domaine de la diplomatie vaccinale.

Cependant, alors que l’objectif de vacciner 300 millions de personnes d’ici août 2021 approchait de la mi-parcours, le nombre de cas de COVID-19 a augmenté en conséquence. Le graphique ci-dessous présente globalement cette anomalie.

Non seulement les cas de COVID-19 en Inde ont augmenté parallèlement à l’augmentation de la vaccination, mais la trajectoire des infections et des inoculations peut être parfaitement superposée, comme le suggère le graphique suivant.

Peut-on en déduire qu’il peut y avoir une corrélation entre l’augmentation des vaccinations et les infections? Ce n’est pas la première fois que les thérapies génétiques finissent par créer de nouvelles chimères virales. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment admis qu’un programme de vaccination soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) était responsable d’une nouvelle flambée de poliomyélite en Afrique. Les suspects habituels étaient également à l’origine d’une poussée de poliomyélite liée à la vaccination au Pakistan et en Afghanistan.

Les vaccins provoquant des épidémies mortelles des maladies mêmes qu’ils sont censés éradiquer sont un phénomène du 21e siècle – apporté par une alliance impie de Big Tech et Big Pharma. Dans le processus, de nouvelles souches mutantes ou «virus dérivés de vaccins» émergent, nécessitant des vaccins encore plus puissants qui offrent de plus grands bénéfices et des leviers de contrôle mondial aux Big Tech. C’est ainsi que la cabale de Davos tente de rester pertinente dans un siècle qui, autrement, devrait être dominé par l’Asie. L’Inde pourrait finir par être la première victime asiatique de la grande réinitialisation de Big Tech contre l’Est.

Une étude récente de l’Université de Tel Aviv pourrait jeter un éclairage supplémentaire sur la flambée bizarre de l’Inde. Il semble que ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech sont 8 fois plus susceptibles de contracter la nouvelle variante sud-africaine du COVID-19 que les non vaccinés.

Les vaccins Covishield (Université d’Oxford-AstraZeneca) et Covaxin (Bharat Biotech) utilisés en Inde peuvent avoir produit un effet similaire. Le Dr Harvey Risch, professeur d’épidémiologie à l’Université de Yale, a estimé que plus de 60 pour cent de tous les nouveaux cas de COVID-19 semblent survenir parmi les «vaccinés». Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, craint un résultat plus alarmant qui inclut la possibilité d’un «dépeuplement massif». Ce ne sont pas vos fous de conspiration habituels dans le sous-sol!

