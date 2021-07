Donner du sens à l’utilisation et à la mauvaise utilisation des huiles usagées

Plus de 900 000 tonnes d’huile usagée sont générées par l’industrie tandis que la quantité récupérable (@50 %) est la moitié de ce chiffre.

Par Vidya Amarnath

Du pétrole, du pétrole partout, pas assez à recycler ou à réutiliser, l’ancien marin aurait peut-être déploré s’il avait été confronté à la complexité actuelle d’un déchet peu connu et très sous-estimé nommé “huile usée”. Pour expliquer le mal d’un résidu d’une matière première que nous épuisons en milliers de gallons chaque année, il faut d’abord expliquer les circonstances particulières qui pourraient déclencher une crise environnementale. Comprenons d’abord le sombre tableau, puis examinons les mesures positives prises par le

gouvernement de l’Inde pour conjurer le danger.

Voici un événement quotidien anodin : une voiture est déposée dans une station-service pour le lavage à l’eau, le nettoyage intérieur et, le plus important, le changement d’huile. Vous disposez maintenant de trois à sept litres d’huile usagée, selon la capacité du puisard de la voiture ou du VUS. Multipliez cela par 365 jours et des lakhs de véhicules. Ajoutez maintenant l’huile usée des générateurs, des fours, des turbines et d’autres équipements de l’usine et

vous avez assez de kilolitres pour tuer l’environnement.

Pour en revenir à l’exemple du véhicule, alors que la voiture soignée atteint la route, une économie parallèle se met au travail. L’huile qui est insoluble et contient des produits chimiques toxiques et des métaux lourds, est vendue aux industries en remplacement du mazout domestique et du diesel léger (LDO). Alors qu’un concessionnaire automobile ou une chaîne de service responsable acheminera les déchets à un recycleur, un garage en bordure de route peut les vendre au marché gris ou les jeter dans les égouts, ce qui contamine le système d’égouts et ralentit le traitement des effluents.

Parmi les déchets dangereux générés en Inde, l’huile usée représente 45 % des déchets recyclables, dont l’huile usagée représente 46,67 % et l’huile usagée 53,33 %. Conformément aux principes verts et à la poursuite d’une véritable économie circulaire, l’option respectueuse de l’environnement consiste à re-raffiner l’huile usagée, à la convertir en huile de base lubrifiante et à la retraiter en carburants et autres produits dérivés du pétrole.

Selon le Central Pollution Control Board, l’Inde compte 399 recycleurs enregistrés avec une capacité installée de 3 millions de tonnes. Cependant, leur utilisation de la capacité d’huile usagée et d’autres huiles usagées est de 10,8% selon les données 2019-2020, ce qui indique un énorme déficit d’approvisionnement en matières premières.

L’utilisation de la capacité ne peut pas être plus élevée compte tenu du système actuel de collecte des huiles usées auprès d’intermédiaires tels que les kabadi walas, ou des centres de services et du commerce de bazar, et des grandes entreprises via la participation et l’attribution des appels d’offres.

D’un point de vue commercial, aussi louable que puisse être l’objectif de recyclage, l’approvisionnement en matières premières a un coût, variant de Rs. 18 à Rs. 24 par litre. Les marges sont à 15% du coût variable et l’investissement dans les unités de recyclage peut être de Rs. 2 crore à Rs. 8 crore hors coût du terrain. Historiquement, le raffinage est resté une entreprise de PME, malgré le rôle vital que joue l’industrie dans la réduction de l’utilisation de pétrole brut vierge pour le raffinage.

Alors que nous acceptons que la PME raffineur n’est pas un grand papa pour relever le défi et contribuer à la préservation de l’environnement, de l’autre côté, nous avons des millions de tonnes d’huiles usagées générées dans de multiples secteurs : Ciment, charbon, ingénierie, engrais, marine, défense, chemins de fer, mines, sidérurgie, énergie… ouf, on ne peut en citer que quelques-uns !

Selon les estimations disponibles, plus de 900 000 tonnes d’huile usagée sont générées par l’industrie tandis que la quantité récupérable (@50 %) est la moitié de ce chiffre. L’activité est confrontée à des défis à chaque étape :

Le secteur du recyclage des huiles usagées regorge de petits acteurs, non organisés et non enregistrés utilisant une technologie obsolète. L’absence de mesures HAZOP appropriées rend l’activité de raffinage dangereuse et constitue un danger pour l’environnement, ce qui va à l’encontre de l’objectif du raffinage.

Pourquoi blâmer uniquement les raffineurs ? Tout aussi coupables sont les générateurs d’huile usagée qui ne suivent pas le protocole de manipulation et d’élimination approprié, ce qui conduit à nouveau à un cercle vicieux de mauvaise collecte et d’utilisation abusive.

L’huile usagée ou usagée qui convient au raffinage doit être conforme aux spécifications énoncées à l’annexe 5 du ministère de l’Environnement et des Forêts, Govt. de l’Inde (viscosité, densité, teneur en plomb et en arsenic, etc.), ce qui est souvent négligé par les acheteurs.

Lorsque le prix du pétrole vierge, qui est indexé sur le marché international du brut, baisse et que le produit devient disponible à un prix compétitif, il n’y a aucun avantage de prix à raffiner les huiles usagées, et la compagnie pétrolière peut

choisir de produire des huiles de base lubrifiantes à partir de pétrole brut vierge.

Le plus grand méchant est le marché gris, qui finance des raffineurs non autorisés qui, à leur tour, fournissent des produits lubrifiants en double ou de mauvaise qualité à des fins lucratives.

Maintenant nous savons, nous avons rencontré l’ennemi et c’est nous ! Nous parlons de moindre consommation de carburant, de réduction de l’empreinte carbone et rêvons d’une nation fonctionnant avec des véhicules électriques. Pourtant, si le faible pourcentage de récupération des huiles usagées n’est pas abordé, ce sera un cas de deux pas en avant et un pas en arrière.

Quels efforts le gouvernement central déploie-t-il pour résoudre les problèmes du raffineur et minimiser les risques environnementaux ? Travaillant sur le pied de guerre, le comité des solutions technologiques pour les huiles usées, créé par NITI Aayog au nom du ministère du Pétrole et du Gaz naturel, Govt. de l’Inde, prend des mesures proactives en impliquant des capitaines d’industrie, des fournisseurs de technologies et des spécialistes de l’économie circulaire pour revoir les règles et réglementations existantes, mettre un terme aux dommages environnementaux et incorporer de nouvelles mesures pour empêcher le gaspillage des huiles usées.

Le Comité prévoit de soumettre les producteurs d’huiles usagées aux règles de la responsabilité élargie des producteurs afin que la responsabilité se déplace vers la source du problème plutôt que vers l’aval.

Le Comité examine également les meilleures pratiques suivies dans les pays développés pour encourager la réutilisation. Ceux-ci comprennent des subventions élevées pour le raffinage et la collecte, des méthodes de collecte structurées et des pénalités pour le dumping d’huile usagée. Alors que le Comité est engagé dans un projet de recommandation de règles et de règlements, une attention égale devrait être accordée à la relance des raffineurs.

Le gouvernement, l’industrie et les intermédiaires institutionnalisés devraient trouver des moyens d’augmenter l’approvisionnement en matières premières, d’aider à réduire les coûts de production et d’identifier des canaux de distribution pour acheminer la production raffinée vers les compagnies pétrolières. Les fonds de technologies propres doivent encourager les re-raffineurs avec des investissements en fonds propres.

En dernière analyse, si de nouveaux investissements ne sont pas réalisés dans ce secteur prioritaire, si les acteurs tels que les Générateurs, les Collecteurs et les Re-raffineurs agréés d’Huiles Usagées ne s’approprient pas, et que le marché gris s’en tire avec avidité, il nous restera l’air, le sol et l’eau contaminés, et la culpabilité de complicité qui découle du silence ou de l’acquiescement.

(L’auteur est cofondateur de Paterson Energy et membre du comité des solutions technologiques pour les huiles usées de NITI Aayog. Les opinions exprimées sont personnelles.)

