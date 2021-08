Donner la priorité à l’humanité avant les profits grâce aux NFT ⋆ Crypto nouveaux médias

L’humanité est confrontée à plus de problèmes que le changement climatique. Le monde est confronté à certains des plus grands défis de notre époque : la faim dans le monde, les inégalités croissantes et l’instabilité économique. Beaucoup pensent que la cause profonde de l’ensemble des problèmes auxquels l’humanité est confrontée est l’expansion du pouvoir politique des élites à mesure que la répartition des revenus et des richesses devient plus polarisée.

Depuis nos débuts, nous utilisons la technologie pour rendre compte de la valeur créée ou échangée. Les humains ont créé le concept d’argent comme moyen de récompenser les contributions à la société ; cependant, l’argent tel que nous le connaissons maintenant est corrompu. Actuellement, nous assistons à un point d’inflexion majeur dans la priorisation du capital humain par rapport au capital financier, entraîné par l’intersection de la blockchain, des organisations autonomes décentralisées (DAO) et des jetons non fongibles (NFT). Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’avoir un impact en prenant une position ferme en faveur de l’humanité. Grâce aux NFT, nous pouvons commencer à donner la priorité aux personnes au profit.

Transparence radicale

Beaucoup de gens se méfient des organisations modernes à impact social – et pour cause. Au fil des ans, les enquêteurs ont dénoncé plusieurs œuvres caritatives comme des façades de profit, à l’encontre de leurs messages humanitaires. Ces organisations ont profité des subventions gouvernementales et ont armé des systèmes de grand livre peu clairs pour cacher leurs profits et maintenir un vernis d’altruisme. Maintenant, beaucoup deviennent sages à ce jeu.

Avec la technologie blockchain, les donateurs peuvent exiger une meilleure transparence de la part des organisations. Des choses comme les enchères NFT, liées à des organisations caritatives, peuvent afficher une preuve vérifiable d’impact pour les donateurs. La blockchain ajoute une transparence radicale, améliore la confiance des donateurs et permet aux organisations à impact social de se concentrer sur ce qui compte. Alors que la communauté artistique continue de soutenir ses œuvres caritatives préférées, la société peut tirer parti de la blockchain et des NFT comme nouveau canevas pour le contenu et un système de traçage de l’impact – quel argent a été dépensé, où et pourquoi.

Changements dans l’incitation du capital humain au détriment du capital uniquement financier

Un autre indicateur d’une société plus prosociale est que la blockchain remet en question la base économique du comportement humain, nous faisant passer d’un plus grand individualisme au collectivisme. Dans son discours lors de la récente conférence de la communauté Ethereum à Paris, le co-fondateur et développeur principal d’Ethereum, Vitalik Buterin, a décrit comment les gouvernements échouent à financer les biens publics parce qu’ils sont « trop conformistes » ou « trop exclusifs » au profit de groupes sélectifs.

La technologie Blockchain représente une opportunité importante pour changer, réaligner et inciter correctement l’économie de notre système mondial à un écosystème axé sur les valeurs au lieu d’un écosystème axé sur le profit où les valeurs humaines, telles que le bien-être et la résilience, sont valorisées comme des mesures clés du succès par rapport à la part prix et où le bien-être est pour tous. Ce n’est qu’une question de temps avant que nous privilégions le capital humain et social au capital financier. Cela créera de nouvelles formes de capital, pas l’une au détriment de l’autre.

Croissance des DAO finançant des causes sociales

Les DAO ont donné plus de voix, de contrôle et de pouvoir aux communautés établissant leurs propres règles pour prendre des décisions de manière autonome, le tout encodé sur une blockchain. Il existe un nombre croissant de projets de blockchain axés sur le financement de causes sociales et de biens publics.

Les NFT et les DAO ont rendu plus simple et plus transparent le financement de causes sociales et le bien. Un bon exemple est PleasrDAO, qui a acheté le NFT du lanceur d’alerte de la National Security Agency Edward Snowden pour 5,4 millions de dollars et a ensuite reversé 100 % des recettes à la Freedom of the Press Foundation. Les DAO continueront de faciliter la tâche des personnes et des organisations disposant de ressources et de motivation pour faire la différence.

Participation accrue au bien collectif grâce aux TVN

Un autre facteur que nous voyons décoller est ce que Buterin décrit comme la légitimité de la participation dans son article de blog « La ressource rare la plus importante est la légitimité ». Buterin réfléchit : « Si les gens participent au choix d’un résultat, ils sont plus susceptibles de le considérer comme légitime. » Il ajoute:

“Si la conception de la légitimité des NFT peut être tirée dans la bonne direction, il y a une opportunité d’établir un canal de financement solide pour les artistes, les organisations caritatives et autres.”

Des cas d’utilisation récents dans l’écosystème NFT ont montré une participation accrue au bien collectif. Tim Berners-Lee a vendu un NFT du code source du World Wide Web pour 5,4 millions de dollars et prévoit de reverser tous les bénéfices à des œuvres caritatives. Un autre exemple est une campagne de sensibilisation d’un mois pour Open Earth, un projet de comptabilité et de technologie climatique lancé par l’Université de Yale et qui culmine le Jour de la Terre.

Possibilités rétroactives de financement public

Pour de nombreuses organisations caritatives et ONG, la collecte de fonds anticipée par le biais de dons et de subventions ne fournit pas des flux suffisamment stables. Un financement public rétroactif modifierait fondamentalement le modèle de financement des organismes sans but lucratif. Avec un financement rétroactif, il y a un prix fixé par les individus, les communautés ou les DAO pour résoudre un problème demain qui incite les entrepreneurs, les organisations et les organisations à but non lucratif à être récompensés dans la construction de biens publics comme Ethereum et d’autres biens de bien-être.

Même si Buterin croit au financement rétroactif, la communauté Ethereum a choisi d’aller de l’avant avec la proposition d’amélioration Ethereum 1559, qui brûlera Ether (ETH) (les frais de base) au lieu d’utiliser ce flux de capitaux pour financer en permanence les organisations et les individus qui contribuent à la création et au maintien de biens publics.

Pour certains, il est plus facile de dépenser de l’argent que de coordonner et de financer des biens publics. En tant qu’humaniste avoué, cela me déçoit énormément. Ce changement fondamental aurait été un formidable soutien à la recherche, au développement et à l’innovation qui maximise les avantages pour la communauté et la prospérité (plutôt que la survie) d’organisations à but non lucratif plus transparentes. Les développements dans cet espace feraient des progrès incroyables pour Ethereum et la société en général.

Les éléments constitutifs sont là pour que les humains coordonnent et récompensent ceux qui créent un impact durable. Les NFT, les DAO et les financements publics rétroactifs permettent de donner la priorité à l’humanité. Nous sommes à un moment monumental pour les organisations pro-sociales, où les biens publics tels que l’élimination de la faim dans le monde, la défense des droits de l’homme et l’autonomisation économique peuvent être conçus pour le long terme.

Manuel Gonzalez Alzuru est le fondateur de DoinGud et un ingénieur en mécanique, entrepreneur en série, humaniste avoué, solarpunk, nomade et passionné de DAO/gouvernance/NFT. Son idée originale est FightPandemics (renforcer la résilience en cas d’urgence). Il est également l’hyper connecteur de points chez API3.org (un DAO pour les oracles décentralisés) et est activement engagé dans de nombreux autres DAO (MetaCartel, Inverse et Gitcoin). Auparavant chez Rocket Internet-Jumia (le plus grand marché d’Afrique) et Brickblock (symbolisant des actifs du monde réel comme l’immobilier), Manuel développe actuellement les médias sociaux et le marché DoingGud NFT, réinventant le créateur et donnant l’économie.