Donner le pouvoir de créer : rendre les personnes handicapées

Les entreprises et les gouvernements doivent créer une plate-forme pour offrir une aide au traitement aux personnes handicapées et les guider dans la promotion de leurs entreprises.

Par Prashant Agarwal,

Le COVID-19 est en forte augmentation depuis deux ans, ce qui a créé de multiples opportunités pour divers secteurs et a perturbé l’équilibre écologique. Cependant, avec les défis toujours croissants, la pandémie a donné naissance à des entreprises innovantes plus petites et plus récentes qui ont prospéré pour offrir aux secteurs du monde entier de meilleurs produits et services. Alors que les travailleurs de première ligne ont été les héros et ont été applaudis, nous ne devons cependant pas oublier ceux qui ont travaillé sans relâche pour proposer des produits innovants au service de l’humanité avec une cause. Alors que l’accent a été mis sur ceux qui sont dans le courant dominant, des efforts doivent être faits pour soutenir les personnes handicapées et qui ont également innové.

Le programme « DIVYANGJAN SWAVALAMBAN YOJANA » a été lancé par le gouvernement. Le programme offre des crédits sur la base d’une concession aux personnes handicapées conformément à la loi PwD de 2016 (avec des modifications). Le programme a été lancé pour offrir une autonomisation globale en offrant des prêts sur concession. Comme de nombreuses organisations se sont présentées pour contribuer au fonds de secours PM pour COVID-19, diverses institutions doivent faire des efforts pour lancer et mettre en œuvre des activités qui autonomiseraient les personnes handicapées et soutiendraient également leurs entreprises.

Camps d’entraînement : les camps d’entraînement sont une excellente plate-forme pour ceux qui ont des idées innovantes et qui souhaitent demander de l’aide pour promouvoir leurs produits/services. Les entreprises et les gouvernements doivent créer une plate-forme pour offrir une aide au traitement aux personnes handicapées et les guider dans la promotion de leurs entreprises. Cela leur permet également de rechercher des financements pour leurs projets via des Venture Capitalists.

Entrepreneuriat : alors que la plupart des organisations encouragent la construction de centres d’incubation et offrent une aide aux entrepreneurs en herbe au sein de l’organisation, les entreprises et autres ONG et institutions doivent se manifester pour promouvoir les innovations apportées par les personnes handicapées. Des incitations supplémentaires doivent être accordées aux personnes handicapées ayant des idées innovantes pour stimuler l’activité de toute organisation.

Programmes de marketing via Internet : Par tous les moyens, le World Wide Web a pris d’assaut le monde entier et les entreprises ont donc adopté des plateformes en ligne. Les programmes de marketing tels que la gestion du référencement et le SEM sont devenus impératifs pour tout un chacun. Les organisations, les gouvernements et les institutions ont commencé à introduire des programmes de maîtrise ou de certificat à court terme pour des durées plus courtes. Les personnes à mobilité réduite peuvent s’inscrire à des programmes de marketing numérique pertinents et être également en mesure de commercialiser leurs produits sur une grande plate-forme.

Financement de groupe : le financement de groupe est une excellente plate-forme grâce à laquelle les entrepreneurs peuvent recevoir un bon fonds ou des capitaux propres pour mettre en œuvre et soutenir leur entreprise. Une idée peut être mise en œuvre lorsqu’un groupe ou un consortium d’organisations à petite échelle peut créer des entreprises pour soutenir les petites entreprises ou celles qui viennent de commencer leur voyage. Les personnes handicapées qui exercent leurs activités existantes doivent s’attendre à de tels modèles pour soutenir et responsabiliser les personnes handicapées.

Le monde entier s’est arrêté uniquement à cause de COVID-19. La promotion et le développement de nouveaux modèles et leur adoption peuvent s’avérer difficiles mais bénéfiques pour les personnes handicapées.

(L’auteur est président de Narayan Seva Sansthan. NSS est une organisation à but non lucratif au service des personnes handicapées et défavorisées. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.