Donner plus d’avantages fiscaux pour promouvoir les hôpitaux à but non lucratif : NITI Aayog

“Le déblocage rapide de ces fonds peut être un coup de pouce substantiel à leur fonds de roulement pour les opérations”, a-t-il déclaré.

Pour promouvoir l’expansion du secteur hospitalier à but non lucratif afin de fournir des soins de santé de qualité aux masses, le gouvernement de l’Union devrait envisager de doubler l’exemption à 100 % pour les dons (article 80G) et l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les frais d’adhésion payés dans les hôpitaux de fiducie coopérative, a suggéré un rapport de Niti Aayog.

“Cette (exonération des dons) pourrait être un catalyseur pour canaliser les fonds indispensables vers des hôpitaux méritants”, note le rapport.

Pour permettre une plus grande adhésion aux hôpitaux Cooperative Trust, leur permettant d’atteindre leur objectif d’autosuffisance en matière de soins de santé grâce à l’auto-participation, une exonération d’impôt sur le revenu peut être accordée pour les frais d’adhésion payés aux hôpitaux Cooperative Trust, a-t-il déclaré.

Selon l’étude du groupe de réflexion gouvernemental, le coût cumulé des soins dans les hôpitaux à but non lucratif est inférieur d’environ un quart dans les hôpitaux à but lucratif dans le service des patients hospitalisés. Cela est calculé par la composante forfaitaire du coût, qui est d’environ 20 % inférieure, les frais du médecin ou du chirurgien, qui sont environ 36 % inférieurs et l’aspect majeur étant les frais de lit, qui sont environ 44 % inférieurs à ceux des hôpitaux à but lucratif .

De même, le coût cumulé des soins OPD dans les hôpitaux à but non lucratif est environ un tiers inférieur à celui des hôpitaux privés à but lucratif. Les données du 75e cycle du NSS ont révélé que les hôpitaux à but non lucratif fournissent des médicaments aux patients environ 26% de moins que les hôpitaux à but lucratif, tandis que les honoraires des médecins sont environ 18% inférieurs dans les hôpitaux à but non lucratif.

Cependant, la plupart des hôpitaux à but non lucratif ont signalé des remboursements de longue date pour les traitements des bénéficiaires de régimes publics tels que le régime de santé du gouvernement central (CGHS), qui restent non réglés malgré des suivis persistants. "Le déblocage rapide de ces fonds peut être un coup de pouce substantiel à leur fonds de roulement pour les opérations", a-t-il déclaré.

Le gouvernement peut envisager l’octroi de prêts de fonds de roulement à des taux d’intérêt plus bas, ce qui serait plus viable financièrement pour les hôpitaux à but non lucratif et contribuerait à des flux de trésorerie adéquats en cas de besoin, a-t-il suggéré.

L’annonce du gouvernement de l’Union lundi de fournir une garantie de crédit de 50 000 crores de roupies pourrait être d’une aide immense pour les hôpitaux à but non lucratif. Dans le cadre de ce régime, le taux d’intérêt sur les prêts à fournir par les institutions financières sera plafonné à 7,95 % par rapport au taux du marché de 10 à 11 %/an.

