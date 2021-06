Donner un coup de pouce aux soins de santé publics en Inde : les meilleures pratiques que nous pouvons adopter dans d’autres pays

La dernière politique nationale de santé (PSN) 2017 met en évidence l’approche de la « santé pour tous » pour fournir des soins de santé assurés pour tous à un coût abordable.

Par Ashvini Danigond

L’écosystème de la santé publique en Inde laisse sans aucun doute d’immenses possibilités de développement. À cet égard, s’inspirer des meilleures pratiques adoptées dans d’autres pays en développement comme le Mexique, ou d’ailleurs dans des pays d’Asie du Sud comme le Vietnam et la Malaisie, s’avérerait bénéfique pour l’Inde, qui peut espérer tirer le meilleur parti de les ressources disponibles tout en offrant de la valeur à un large éventail de la population.

La contribution au PIB en mettant l’accent sur la santé : un pilier essentiel de la croissance nationale

Prenons le cas du Mexique, chaque ville moyenne à grande possède au moins un hôpital de premier ordre. En fait, le coût des soins de santé au Mexique est généralement considéré comme la moitié ou moins que ce qu’un individu pourrait s’attendre à payer aux États-Unis, cela inclut également les médicaments sur ordonnance. Le Mexique a le Centennial Care 2.0 qui cherche à mettre en œuvre de nouvelles initiatives ciblées pour combler certaines lacunes dans les soins de santé ainsi que pour améliorer les résultats pour les plus vulnérables de ses citoyens.

D’autre part, en plus d’encourager le secteur privé, un pays comme le Vietnam a également besoin d’établissements de santé aux niveaux central et provincial pour aider à renforcer les capacités de ceux aux niveaux des districts et des communes. Le pays a conçu sa politique pour se concentrer sur le transfert de compétences techniques, visant à réduire le stress des personnes dans les hôpitaux de niveau supérieur.

Dans le même ordre d’idées, le système de santé en Malaisie est avancé grâce au soutien important du gouvernement par le biais d’investissements dans l’infrastructure médicale des hôpitaux. Les améliorations au cours de la dernière décennie sont suffisamment importantes pour être comparables à celles des pays bien développés, comprenant à la fois un personnel médical bien formé et d’excellentes installations hospitalières.

Dans le contexte indien, cependant, malgré une croissance économique considérable au cours des dernières années, les dépenses du pays en soins de santé oscillent à seulement 1,26% du produit intérieur brut (PIB), ce qui est bien inférieur à celui de n’importe lequel des pays en développement mentionnés ci-dessus, entraînant de graves déficits du côté de l’offre d’installations et de professionnels de la santé.

Cependant, dans un développement récent, les recommandations de la 15e Commission des Finances (CF) sur la santé, acceptées par le Centre dans son rapport d’action, ont proposé de nombreuses premières mesures financières et non financières pour re-prioriser la santé publique d’atteindre un objectif de 2,5 % du PIB d’ici 2025. Conformément aux recommandations du 15e FC, une part considérable des subventions fédérales pour la santé sera pour la première fois acheminée par les organismes locaux urbains, ou municipalités, et, au niveau rural, par les panchayats. Cela peut s’avérer être un pas dans la bonne direction s’il est mis en œuvre au niveau du sol.

Poussée plus forte en faveur de la politique et de la réglementation

Alors que ce n’est que maintenant que le gouvernement a commencé à introduire de nouvelles initiatives dans le secteur de la santé, il est nécessaire de donner une impulsion plus forte en termes de politiques et de réglementations.

La dernière politique nationale de santé (PSN) 2017 met en évidence l’approche de la « santé pour tous » pour fournir des soins de santé assurés pour tous à un coût abordable. Cependant, il est possible de faire beaucoup plus dans le cadre du PSN 2017, notamment en respectant le ratio médecin-patient conformément à la limite prescrite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

De plus, dans le cas du régime gouvernemental Ayushman Bharat, le Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), le régime d’assurance maladie universelle, a reçu une attention et des ressources considérables que la composante des centres de santé et de bien-être (CSS). Pour que le système de santé se développe à l’avenir, cette asymétrie doit être traitée de manière appropriée.

Un rapport NITI Aayog de 2019 a souligné le fait que les États avaient des systèmes de santé publique inégaux. Ce déséquilibre existe principalement en raison d’une expertise technique restreinte et de contraintes fiscales. Sur un sujet crucial comme la santé, une coordination entre le centre et les États doit exister.

Il existe également des problèmes liés au laxisme des normes et des procédures opérationnelles dans les soins de santé. Le gouvernement a la possibilité de faire davantage pour introduire une meilleure transparence dans les modèles/programmes de prestation de soins de santé si le pays aspire à atteindre des normes mondiales d’excellence. En outre, des lois sanitaires solides contribueront à renforcer la résilience de la société face aux pandémies et aux urgences de santé publique à l’avenir.

Modèle de soins de santé durable pour les soins primaires, secondaires et tertiaires

Le système de santé indien introduit une structure à trois niveaux : services de soins primaires, secondaires et tertiaires. Conformément aux normes indiennes de santé publique (IPHS), la prestation de soins de santé primaires est conçue pour fournir des soins curatifs, préventifs et palliatifs intégrés aux populations rurales, par le biais d’un sous-centre, d’un centre de santé primaire (PHC) et de la santé communautaire. centre (CHC); les soins secondaires sont dispensés dans les hôpitaux de district et de sous-district, tandis que les soins tertiaires sont dispensés dans des institutions régionales/centrales ou des hôpitaux superspécialisés.

Idéalement, les soins de santé ne devraient pas se limiter aux seuls soins médicaux, mais couvrir également les aspects des soins préventifs et du bien-être. Les éléments cruciaux de la santé comme l’assainissement, la vaccination, l’éducation à la santé et les soins de santé primaires ont d’importantes externalités positives et négatives et, par conséquent, ont besoin d’un financement public pour être fourni à des niveaux optimaux. Ces derniers temps, de nombreux financements publics ont été consacrés à l’amélioration des systèmes de soins secondaires et tertiaires qui fournissent principalement des prestations privées. Bien qu’il soit nécessaire de travailler aux trois niveaux des soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, l’accent doit être mis sur la réduction du fossé entre les soins de santé ruraux et urbains.

Le gouvernement peut se tourner vers le programme de partenariats public-privé (PPP) dans le domaine des soins de santé pour les soins primaires et secondaires. Ce modèle PPP peut être mis en œuvre pour la mise en place d’infrastructures numériques et la formation des agents de santé dans les centres de santé primaires et autres établissements de soins médicaux, y compris la construction d’infrastructures de soins de santé sous la forme de nouveaux collèges de médecine et d’infirmières.

Promouvoir la recherche en santé

L’Inde a toujours eu besoin de se concentrer sur la recherche et le développement (R&D), en particulier dans le segment des soins de santé. Cela nous permettrait de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des drogues, des connaissances et des technologies étrangères. L’activation et le financement de la R&D entraîneront une croissance inorganique des économies fondées sur la recherche et empêcheront également l’exode des cerveaux vers d’autres parties du monde où les gens se déplacent grâce à de meilleures installations qui soutiennent les initiatives de recherche. La R&D est le pilier le plus important pour Atmanirbhar Bharat Abhiyan ou d’autres initiatives similaires sur ces lignes pour stimuler la croissance pour les personnes, les industries et les communautés. Renforcer et motiver les instituts d’enseignement avec un esprit de recherche est essentiel pour voir une croissance durable dans cet espace pour l’Inde en offrant plus d’installations, de subventions et de soutien opérationnel est la clé.

Promouvoir l’adoption de la technologie et inciter les prestataires de soins à exploiter la puissance des solutions de soins de santé numériques

Il ne fait aucun doute que des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), le traitement du langage naturel (NLP), l’Internet des objets (IoT) et le Big Data Analytics font des progrès significatifs dans la prestation des soins de santé. Selon les experts, au cours de la prochaine décennie, il pourrait devenir obligatoire pour les médecins d’utiliser un logiciel de solution de technologie de santé pour fournir un deuxième avis sur les procédures pour les patients. À l’avenir, une plate-forme logicielle pourrait devenir le plus grand fournisseur de soins de santé, créant un hôpital sans lit.

Le gouvernement a prévu un dossier de santé électronique (DSE) universel, interopérable et compatible avec les appareils mobiles pour chaque Indien d’ici 2025, ainsi qu’une plate-forme intégrée d’informations sur la santé – des soins de santé à distance basés sur la technologie dans les centres de santé et les hôpitaux publics et privés. développer une plate-forme d’assurance maladie publique universelle pour soutenir le régime national de protection de la santé, Ayushman Bharat.

Il est également nécessaire de créer une plate-forme intégrée d’informations sur la santé pour créer et fournir un accès aux dossiers de santé électroniques pour chaque Indien, ce qui fait la promotion d’une nation, d’un dossier de santé.

Le gouvernement est en train d’élaborer des politiques pour rendre obligatoire l’adoption du DSE. Prenons, par exemple, le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) à travers le projet de loi sur la sécurité de l’information numérique dans les soins de santé (DISHA), qui prévoit de mettre en place un organe statutaire sous la forme d’une autorité sanitaire nationale pour promouvoir et adopter la cybersanté. normes, en appliquant des mesures de confidentialité et de sécurité pour les données de santé électroniques et en réglementant le stockage et l’échange de dossiers de santé électroniques (DSE). De plus, la National Digital Health Authority (NeHA), sous e MoHFW, est une autorité proposée qui est censée être responsable du développement d’un système intégré d’information sur la santé en Inde. Il est proposé d’être une organisation promotionnelle, réglementaire et normative pour guider et soutenir le voyage de l’Inde. DISHA est la législation qui vise à établir officiellement la NeHA et à faciliter l’échange en ligne d’informations sur les patients en vue d’éviter la duplication du travail et de rationaliser les ressources.

(L’auteur est directeur exécutif et PDG de Manorama Infosolutions Pvt Ltd (MIPL). Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.