Donner un sens à la perte et au chagrin

Par Aruna Sankaranarayanan,

Alors que la deuxième vague de COVID-19 engloutit le pays, l’anxiété et le malaise envahissent l’air. Au lieu de faire défiler le Net et de céder au désespoir, je me tourne vers les livres pour me secourir. Quelles leçons pouvons-nous tirer de vies qui sont passées de «normales» à «catastrophiques» en un instant? Alors que de nombreuses personnes sont endeuillées, comment pouvons-nous soutenir ceux qui pleurent la perte soudaine d’un être cher? Deux femmes remarquables illustrent la résilience et la ténacité en décrivant leurs douloureux parcours dans le deuil. À travers leurs mémoires touchantes et sensibles, Nandini Murali et Joan Didion indiquent que, quelle que soit l’obscurité du tunnel du chagrin, des taches de lumière pénètrent et se transforment progressivement en un faisceau.

Incidemment, les deux femmes utilisent la métaphore des «vagues» pour dépeindre les paroxysmes de douleur qui les inondent viscéralement et psychologiquement. Indigestion, nausées, maux de tête, insomnie: le chagrin laisse une empreinte sur le corps et l’esprit, selon Murali et Didion. Dans Left Behind: Surviving Suicide Loss, Murali détaille son expérience d’être endeuillée par le suicide de son mari. Pour elle, l’acte d’automutilation de son mari les a tués tous les deux. De même, dans l’année de la pensée magique, Didion décrit comment elle s’est sentie privée après la mort inattendue de son mari. Un moment, ils dînaient tous les deux ensemble, et le lendemain, il était affalé sur la table.

Les deux femmes endurent un chagrin compliqué. Murali doit faire face à la honte et au blâme qui accompagnent le suicide, tandis que Didion fait intuber une fille adulte aux soins intensifs, ignorant que son père est décédé. Immédiatement après la mort de son mari, Didion doit prendre soin de sa fille comateuse, qui est dans et hors des hôpitaux, pendant les cinq prochains mois.

Pendant des jours après l’événement tragique, Murali est submergée par une panoplie d’émotions qui la “ tendent ” littéralement à l’embuscade. Murali, en tant que chercheur travaillant sur le genre et la diversité, est sensibilisé au concept de stigmatisation pour les groupes marginalisés. Sachant trop bien qu’elle aussi, en tant que survivante d’une perte par suicide, ferait face à des barbes et des bricks, elle décide toujours de dire la vérité sur la mort de son mari plutôt que de perpétuer la stigmatisation, la furtivité et l’ignominie généralement associées au suicide.

Bien que Didion n’ait pas à faire face à la stigmatisation du suicide, elle aussi est en proie à des questions insignifiantes. Son mari respirait-il lorsque les ambulanciers sont arrivés? N’avait-elle remarqué aucun symptôme? Avait-il pressenti qu’il allait mourir? Bien qu’elle soit mariée à son mari depuis près de quarante ans, elle a le sentiment qu’elle souhaite en savoir beaucoup plus sur lui. Comme Murali, elle partage aussi la conviction qu’il est impossible de connaître une autre personne à l’intérieur. Alors qu’elle se débat avec ses pensées, une partie d’elle fantasme que son mari reviendra, et ainsi, commence son année de «pensée magique». Alors que Didion est pleinement fonctionnelle et rationnelle pour les autres, elle seule est témoin de son vœu pieux qui tente de rembobiner et de réécrire le scénario de la vie.

Didion affirme que peu importe le calme d’une personne en deuil à la surface, son équilibre intérieur, à la fois mental et physique, est susceptible d’être perturbé. Personne ne peut comprendre le chagrin et le vide sans fond qui s’ensuit à moins que vous ne l’ayez expérimenté de première main. Une personne récemment endeuillée peut présenter des comportements étranges, comme éviter ceux dont elle est normalement proche. Les personnes en deuil méritent de l’espace, et nous devrions nous inspirer d’elles et rester distantes si c’est ce qu’elles veulent. De plus, les personnes très tendues, susceptibles de secouer les nerfs sensibles des endeuillés, doivent être tenues à l’écart.

Un suicide, contrairement à d’autres décès, évoque également le meilleur et le pire chez les autres. Bien que certaines personnes soient compatissantes, d’autres objectivent et vilipendent Murali à travers un prisme voyeuriste. Outre les déclarations et les questions insensibles, les conversations sont également rythmées par des pauses maladroites et des regards froids. Le manque d’empathie des gens aggrave la désolation de Murali.

Mais au lieu de s’apitoyer sur elle-même, Murali essaie de comprendre sa nouvelle situation en lisant avec avidité sur le suicide, le chagrin et la résilience. Ses nouvelles connaissances sont valorisantes car elles élargissent sa perspective. Plutôt que de percevoir la vulnérabilité comme une faiblesse, Murali commence à la considérer comme une force. Bien qu’elle ne puisse pas changer son destin, Murali a le choix de la façon dont elle y répond. Cela implique de réapprendre à naviguer dans les crêtes et les creux de la vie.

Didion se tourne elle aussi vers les livres pour comprendre les deux tragédies de sa vie – la perte de son mari et la maladie mortelle de sa fille. Comme Murali, Didion pense que l’information peut nous donner un sentiment de contrôle. En dépit d’être un écrivain, Didion se rend compte que certaines choses prennent plus que de simples mots pour sonder leur sens.

Un mois après la mort de son mari, Murali parle lors d’un lancement de livre d’un manuel médical sur ses expériences avec la chirurgie de la colonne vertébrale et la récente perte de son mari, qui devait par ailleurs prendre la parole lors de cet événement. Ému par son courage, le public lui fait une standing ovation. Elle est par la suite motivée à créer SPEAK, une organisation qui soutient les survivants d’une perte par suicide pour cultiver la résilience dans un espace compatissant et sans jugement. Un autre objectif de SPEAK est d’éradiquer la honte et la stigmatisation entourant le suicide dans la sphère publique.

Didion se rend compte que lorsque nous pleurons la mort d’un être cher, nous pleurons aussi le décès de notre ancien moi, comme la mort d’un être cher nous transforme irrévocablement. Cependant, elle décide également de ne pas succomber à l’impuissance où elle ne peut pas fonctionner sans son partenaire. Plutôt que de céder à une pensée fantastique, elle doit abandonner son mari si elle doit continuer à vivre.

