Donner un sens au jeton utilitaire de la Thaïlande

Les Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) peut commencer à travailler sur un jeton utilitaire nommé Pièce TAT, mais la réglementation peut entraver cette idée.

Le média local Bangkok Post a annoncé la nouvelle de cette idée. Il semble que TAT envisage de profiter du marché croissant des crypto-monnaies. Un nouveau jeton touristique pour un pays inondé de touristes du monde entier peut être une idée intéressante. Mais les réglementations et la tokenomique sont les plus grandes choses que TAT devrait considérer avant de commencer le projet.

CBDC avec un cas d’utilisation spécial ?

Les gouvernements du monde entier et leurs organisations subsidiaires recherchent des moyens d’entrer dans le monde de la cryptographie. Des CBDC sont prévues dans de nombreux pays et peut entrer sur le marché tôt ou tard. Ils prévoient de changer le paysage économique de leur pays et peut-être d’offrir des opportunités bancaires et financières à davantage de personnes. Après tout, certains projets recherchent des cas d’utilisation particuliers dans cette section.

L’Autorité du tourisme de Thaïlande est parmi les premières à envisager un jeton utilitaire pour ses opérations. Le gouverneur de la TAT, Yuthasak Supasorn, a parlé de négociations avec la Bourse de Thaïlande concernant un jeton de service public.

La pièce TAT est prévue pour donner une plus grande liquidité aux activités touristiques en Thaïlande. Le transfert de bons en jetons numériques est l’un des principaux objectifs de ce jeton proposé. Mais il semble que l’organisation TAT n’ait aucun plan pour échanger des cas d’utilisation pour ce jeton. Après tout, l’organisation a beaucoup de travail à faire pour obtenir les autorisations réglementaires pour l’émission d’un jeton. Tout d’abord, ils doivent s’entretenir avec les organisations concernées pour voir si cette autorité est autorisée à émettre des jetons numériques.

La principale raison de proposer l’idée d’un jeton utilitaire pour le tourisme en Thaïlande est de bénéficier du monde croissant des crypto-monnaies. Cette industrie a connu un grand succès pendant la pandémie, et les autorités concernées cherchent des moyens de renouer avec les bénéfices. Yuthasak pense que la technologie, et en particulier les crypto-monnaies, peut aider l’industrie du tourisme en Thaïlande. Il parle à propos d’un nouveau concept nommé cryptourisme :

“Nous devons préparer l’infrastructure numérique et la littératie numérique pour nos opérateurs touristiques afin de commencer le cryptourisme, car le modèle commercial traditionnel pourrait ne pas être en mesure de suivre les nouveaux changements.”

TAT a d’autres plans pour développer des solutions technologiques pour l’industrie du tourisme en Thaïlande. Une plate-forme TAT fait partie des plans qui peuvent aider à la fois le tourisme d’affaires et de loisirs. Bitkub est la crypto-monnaie qui gérera ces idées. Il peut offrir TAT et d’autres crypto-monnaies à côté de TVN aux personnes.

Si vous avez trouvé cet article intéressant, vous trouverez ici plus d’actualités Blockchain et crypto-monnaie