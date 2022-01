Donner un sens aux dernières rumeurs sur les casques AR et réalité mixte imminents d’Apple

En 2022, Apple devrait entrer dans une nouvelle catégorie de produits avec des casques. Jusqu’à présent, il existe deux produits rumeurs : le casque AR et le casque Mixed Reality, généralement appelé casque AR/VR ou « Apple Glasses ». Alors que les rumeurs gagnent du terrain sur ces produits, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur chacun d’eux.

Tout sur le casque de réalité mixte d’Apple

Conception et fonctionnalités

Le casque de réalité mixte d’Apple est le produit avec le plus de rumeurs jusqu’à présent. En janvier 2022, non seulement l’analyste Ming-Chi Kuo en a parlé, mais les analystes de Display Supply Chain l’ont également fait.

Dans un article du DSCC, les analystes pensent que le casque de réalité mixte d’Apple comportera une « configuration innovante à trois écrans », avec deux écrans micro OLED 4K et un autre panneau AMOLED pour une vision périphérique basse résolution. Non seulement cela, mais il comprendra probablement un processeur et un GPU mobiles puissants dans le casque.

Ming-Chi Kuo, par exemple, pense qu’Apple ne veut pas positionner son casque de réalité mixte uniquement comme un appareil de jeu, mais aussi comme quelque chose de prêt pour d’autres catégories d’applications. Selon Kuo, on s’attend à ce que la solution d’Apple ait « le meilleur design industriel à ce jour ».

Mark Gurman de Bloomberg corrobore avec Kuo, affirmant que le casque de réalité mixte se concentrera sur les jeux, la consommation de médias et la communication.

Le jeu devrait être au centre des préoccupations de la machine, d’autant plus qu’elle disposera de plusieurs processeurs, d’un ventilateur, d’écrans extrêmement haute résolution et de son propre App Store. Recherchez Apple pour positionner l’appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation des médias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires médias pour créer du contenu pouvant être regardé en VR sur l’appareil. Troisièmement, les communications. Recherchez des Animojis et une expérience de type VR FaceTime pour être le Zoom new-age.

Prix ​​et disponibilité

Concernant son prix, le document DSCC corrobore avec un précédent rapport de Bloomberg affirmant que ce casque sera proposé à un « prix élevé ». DSCC pense que le casque AR/VR d’Apple coûtera « plusieurs milliers de dollars ». Les rumeurs suggéraient que cela coûterait environ 3 000 $.

Notre hypothèse est que le casque de première génération sera un appareil haut de gamme destiné aux professionnels et aux développeurs pour étendre l’écosystème d’Apple en AR/VR. L’appareil disposera également de plusieurs caméras permettant le suivi manuel et éventuellement d’un capteur LiDAR, selon les rumeurs.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le casque de première génération pèserait environ 300 à 400 grammes, ce qui se compare assez favorablement aux casques VR existants sur le marché. Cependant, il pense qu’Apple travaille déjà sur un design de deuxième génération qui sera nettement plus léger, ainsi qu’un design industriel mis à jour, un nouveau système de batterie et un processeur plus rapide.

Cela dit, pour la première génération, The Information rapporte que ce casque de réalité mixte nécessitera une connexion avec un iPhone pour fonctionner. Kuo et DSCC s’attendent à ce qu’Apple lance ce produit d’ici la fin de 2022. Ming-Chi Kuo pense que le casque d’Apple sortira fin 2022 avec des stocks limités.

Selon l’analyste, les expéditions plus importantes du produit ne commenceront qu’au premier trimestre 2023, suggérant que le casque arrivera dans les magasins avec seulement quelques unités disponibles pour les clients.

Tout sur le casque AR d’Apple

Apple aime la réalité augmentée. Le PDG de l’entreprise a fait quelques déclarations tout au long de 2021 sur cette technologie et sur la manière dont Apple veut l’adopter comme « l’avenir » de l’entreprise. Non seulement cela, mais l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment fait une déclaration audacieuse disant qu’Apple prévoyait de remplacer l’iPhone par la technologie AR dans dix ans.

Différent du casque Mixed Reality, qui aurait besoin d’un iPhone à proximité pour fonctionner correctement, le prochain casque AR d’Apple fonctionnera comme un produit autonome. Kuo a écrit :

Si le casque AR se positionne uniquement comme accessoire pour le Mac ou l’iPhone, il ne sera pas propice à la croissance du produit. Un casque AR qui fonctionne indépendamment signifie qu’il aura son propre écosystème et offrira l’expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible.

Dans un autre rapport publié en novembre 2021, Kuo a déclaré que le casque AR d’Apple aura un processeur « avec le même niveau de puissance de calcul que le Mac », et sa conception de puce sera la différence la plus significative entre le casque AR Apple et ses concurrents. L’analyste écrit :

[I]t a une puissance de calcul de niveau Mac (niveau PC), (2) il peut fonctionner indépendamment sans dépendre d’un Mac (PC) ou d’un iPhone (téléphone), et (3) il prend en charge une gamme complète d’applications plutôt que des applications spécifiques .

Rapports controversés

En dehors de ces rapports, il est important de noter que la plupart des histoires sur le casque AR d’Apple parlent de « capacités VR », ce qui signifierait que nous parlons plutôt du casque de réalité mixte.

Par exemple, dans le même rapport que Kuo parle du processeur de ce casque, l’analyste prédit qu’il sera équipé de deux écrans Sony 4K micro OLED, ce qui indique qu’il pourrait également prendre en charge la VR. Non seulement c’est le même affichage que DSCC sauvegardé en janvier, mais Ming-Chi Kuo parle également de ses capacités VR.

Le casque AR d’Apple nécessite un processeur séparé car la puissance de calcul du capteur est nettement supérieure à celle de l’iPhone. Par exemple, le casque AR nécessite au moins six à huit modules optiques pour fournir simultanément aux utilisateurs des services AR vidéo transparents continus. En comparaison, un iPhone nécessite jusqu’à trois modules optiques fonctionnant simultanément et ne nécessite pas de calcul continu.

Donc, ce que nous savons vraiment jusqu’à présent, c’est qu’Apple prépare en effet un casque AR qui fonctionnera sans avoir besoin d’un iPhone, mais ce que nous attendons avec impatience cette année, c’est un casque de réalité mixte, et la plupart des rapports qui mentionnent un AR casque sont, en fait, sur celui de la réalité mixte.

Conclure

En dehors de tous ces rapports, une autre indication qu’Apple prépare effectivement son entrée dans une nouvelle catégorie de produits est le fait que la société a embauché le responsable des communications AR de Meta d’ici la fin de 2021.

Dans cet esprit, attendez-vous à ce qu’Apple présente un casque de réalité mixte coûteux, pesant environ 350 grammes, avec un look haut de gamme, de nombreux appareils photo, un capteur LiDAR et des fonctionnalités que tout autre concurrent possède encore. Pour l’instant, il n’est pas clair si ce produit fonctionnera avec ou sans iPhone à proximité, mais une chose est sûre : en obtenir un en 2022 sera presque impossible.

