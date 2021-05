Donner une ration, 2 repas gratuits / jour aux travailleurs migrants, dit SC au Centre, Delhi, UP et Haryana

Les juges ont ordonné au Centre ainsi qu’aux trois gouvernements des États de déposer des réponses suggérant des mesures prises par eux pour atténuer les misères des travailleurs migrants bloqués.

La Cour suprême a demandé jeudi aux gouvernements du Centre et de Delhi, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh de fournir une ration sèche et deux repas par jour aux travailleurs migrants frappés par le verrouillage et de faciliter leur transport dans la région de la capitale nationale.

Un banc comprenant les juges Ashok Bhushan et MR Shah a demandé au Centre et aux deux États et au territoire de l’Union de fournir une ration sèche aux travailleurs migrants de la RCN dans le cadre de son programme Atma Nirbhar Bharat ou de tout autre système utilisant le système de distribution public prévalant dans chaque État avec effet à partir de mai 2021. Tout en fournissant des rations sèches, les autorités de l’État ne devraient pas exiger une carte d’identité pour ceux qui ne l’ont pas. Et une ration sèche peut être donnée sur auto-déclaration faite par le travailleur migrant en détresse.

«Le NCT de Delhi, UP et Haryana (pour les districts inclus dans la RCN) a été invité à ouvrir une cuisine communautaire dans des endroits bien annoncés de la RCN pour les travailleurs migrants bloqués afin qu’eux-mêmes et les membres de leur famille qui sont bloqués puissent en obtenir deux. repas par jour », a déclaré le banc.

«Comment les migrants survivront-ils sans argent ni travail? Une certaine nourriture doit être fournie pour le moment… Vous devez tenir compte des dures réalités », a déclaré le banc au solliciteur général Tushar Mehta lors de l’audience.

S’opposant fortement au gouvernement sur les informations selon lesquelles des travailleurs migrants étaient volés par des transporteurs privés lorsqu’ils voulaient rentrer chez eux, le tribunal suprême a déclaré que le NCT de Delhi, l’UP et Haryana veilleraient à ce que des transports adéquats soient fournis aux travailleurs migrants bloqués. dans la RCN qui souhaitent rentrer chez eux, a-t-il ajouté, ajoutant que l’administration du district, en coordination avec la police, peut identifier ces travailleurs migrants bloqués et faciliter leur transport soit par le transport routier soit par le train.

Le gouvernement central a également été invité à envisager de donner les instructions nécessaires au ministère des chemins de fer pour qu’il prenne les mesures nécessaires et adéquates pour répondre aux besoins des travailleurs migrants.

Il a également demandé aux gouvernements des trois États de donner des détails sur les mesures qu’ils avaient prises pour aider les travailleurs migrants qui ont dû souffrir alors que la pandémie ralentissait les activités industrielles, entraînant une perte de revenus pour eux.

Les juges ont ordonné au Centre ainsi qu’aux trois gouvernements des États de déposer des réponses suggérant des mesures prises par eux pour atténuer les misères des travailleurs migrants bloqués. Même le Maharashtra, le Gujarat et le Bihar ont demandé une réponse leur demandant de donner les détails des mesures qu’ils proposent de prendre pour mettre fin aux misères des travailleurs migrants.

L’ordre de jeudi est venu à la suite d’une demande d’activistes dirigés par Harsh Mander, cherchant des instructions urgentes pour s’assurer que les travailleurs migrants ne soient pas privés de rationnement et de sécurité alimentaire et puissent rentrer chez eux à un coût nominal.

Même l’année dernière, en mai, le SC avait initié une prise de conscience suo motu des problèmes et des misères des travailleurs migrants pendant le verrouillage national et avait transmis un grand nombre de directives au Centre et aux gouvernements des États pour s’assurer qu’il n’y ait pas de retards dans l’organisation du transport des migrants qui le souhaitent. de partir pour leurs états d’origine. Il avait également demandé aux gouvernements de fournir des emplois au domicile des migrants en fonction de leurs compétences.

L’avocat Prashant Bhushan a soutenu qu’un grand nombre de travailleurs migrants sont confrontés à la détresse due à la pandémie, car ils ont perdu leur emploi et n’ont pas d’argent pour s’occuper de leur famille. Il a également souligné que les travailleurs migrants étaient facturés de manière exorbitante par les exploitants de bus privés pour se rendre dans leur pays d’origine.

Mehta a soutenu que le pays combattait la pire forme de pandémie et que les gouvernements des États s’efforçaient de faire en sorte que les activités industrielles et de construction ne soient pas interrompues. «Cette année, l’effort de chaque État est de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un verrouillage dans un sens que nous avons vu la dernière fois», a-t-il déclaré.

