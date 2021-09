Donner vie à ‘Wolverine’ a été “une expérience attachante”, déclare Joaquín Cosío

Reconnaissant à James Gunn

Cosio Il est très heureux de pouvoir se développer pleinement à Hollywood et encore plus avec le réalisateur James Gunn, qui l’a appelé pour faire partie du film Suicide Squad, dans lequel il a réussi à expérimenter ce que c’est que de faire partie d’un blockbuster dans tous les sens. La projection mondiale qui lui a donné Gunn remplir Joaquin de gratitude.

“Une si grosse production, quand je le rencontre et que nous parlons les premières fois, il a déjà un historique de mon travail, il était au courant de la série que j’ai faite, donc c’était très agréable dans notre interaction quand il m’a parlé à proposer un personnage de cette dimension », a-t-il mentionné Cosio.

N’oubliez pas le Mexique

Malgré ce grand triomphe à Hollywood, Joaquin adore le cinéma made in Tierra Azteca, elle a donc pris notre appel dès son arrivée à l’hôtel à l’emplacement de ¡Qué viva México !, le prochain projet de Luis Estrada, un cinéaste qui est aussi l’un de ses favoris.

« Les films de Lewis Ils sont compliqués, c’est un réalisateur très exigeant dans le travail d’acteur, dans le souci du détail, j’apprécie beaucoup le tournage, nous sommes plus ou moins au milieu. Je suis heureux que Estrada m’a donné l’opportunité de jouer un personnage un peu plus éloigné de ce qu’on m’a toujours donné.

“Je joue toujours les rôles difficiles et cette fois, c’est un peu différent. Je suis très heureux de travailler avec un casting de premier ordre, comme toujours; Ana Martin, votre acteur principal, Damien Alcazar, et Alphonse Herrera, un casting formidable et très remarquable. Je suis heureux de travailler sur cette histoire avec ironie et humour noir”, a-t-il ajouté.

En ce moment, l’acteur à succès attend la première de la suite très annoncée de Matando Cabos, qui s’intitule La Légende du Masque, également la comédie de Gustavo Moheno Leçons pour un canaille, ainsi que la première en novembre de la deuxième saison de la série Gentefied.